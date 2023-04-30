Millet İttifakı, İzmir'de miting düzenledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediye başkanları, Millet İttifakı'nın İzmir mitinginde katılımcılara hitap etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kordon Boyu'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 14 Mayıs akşamı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçileceğine inandığını söyledi.

Bugüne kadar birçok kez hakarete maruz kaldığını anlatan Akşener, şöyle konuştu:

"Bir anaya, bir babaanneye, bir eşe söylenmeyecek ne varsa söylendi. Ağzımda tekrarlayamıyorum, çünkü tüm kadınlara söylendi. Ailem, torunum ve tüm kadınlar için istiyorum. Bu kavgayı, mücadeleyi verebilmek için sizlere ihtiyacım var. Biz bunu birlikte başaracağız. İzmir istibdada karşıdır. 13. cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu olacak. İnşallah biz de çok iyi bir oy alacağız, Millet İttifakı'nın logosuyla giren bir partisi olarak."

Karamollaoğlu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, milletin adalete, rahat geçinecek gelire ihtiyaç duyduğunu, bunlar sağlanmadan huzurun gelmeyeceğini söyledi.

14 Mayıs'taki seçimlerin bugüne kadar yapılmış seçimlerden çok farklı olacağını kaydeden Karamollaoğlu, "20 yıldır iktidarda kalan, arkadaşlar artık patinaj yapmaya başladılar, patinaj ötesinde geri gidiyorlar." ifadelerini kullandı.

Uysal

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, vatandaşın 14 Mayıs'ta "hukuksuzluklara, yolsuzluklara ve yağma düzenine" "artık yeter" diyeceğini söyledi.

"Türkiye'yi üreten bir ülke haline getireceklerini" kaydeden Uysal, "Bunu yapabilmenin yolu da bellidir. Bu ülkede Millet İttifakı olarak inanıyorum ki bu ülkenin milli güvenlik şemsiyesi demokrasidir, hukuktur ve laikliktir, bu değerleri içselleştireceğiz, içselleştirmeyenler de içselleştirecek." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin 14 Mayıs'ta çok önemli bir seçime gideceğini vurguladı.

Karşılarında "asık suratlı ve öfkeli" bir Cumhur İttifakı olduğunu ileri süren Davutoğlu, vatandaşların "milleti birleştiren Millet İttifakı'ndan" yana tercihini kullanacağına inandığını dile getirdi.

Babacan

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'nin çok büyük ve güçlü olduğunu fakat kötü yönetildiğini ileri sürdü.

Hedeflerinin Avrupa standartlarında bir Türkiye olduğunu belirten Babacan, şunları kaydetti:

"Bir zamanlar 12 bin 500 dolara çıkmış milli gelirimiz şu anda 10 bin dolarlarda sürünüyor. Bu güzel ve büyük ülkenin iyi yönetildiği zaman nasıl başarılar elde ettiğini gördük. Cumhuriyetimizin kuruluşundan, 1923'ten bu yana yaşadık gördük. Dürüst ve ehil insanlar iş başına geldiğinde bu ülke nasıl ayağa kalkıyor, nasıl kanatlanıyor, uçuyor gördük."

Mitingde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de birer konuşma yaptı.