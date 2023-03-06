Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını açıkladı!

Millet İttifakı cephesinde sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 6'lı masaya geri dönmek için, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olmasına yönelik bir öneride bulundu.

Öneri ilk olarak İmamoğlu ve Yavaş'a iletildi. Ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener bir otelde bir araya geldi. Yaklaşık 15 dakika süren görüşmede Akşener, önerisini Kılıçdaroğlu'na aktardı. Görüşmelerin ardından Akşener bugün yapılacak Millet İttifakı toplantısına katıldı.

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin Saadet Partisi ev sahipliğinde bir araya geldi.

Toplantı 4,5 saat sürerken, 20.30'da sona erdi. Toplantıda uzlaşma sağlandı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.