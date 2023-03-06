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Millet İttifakı adayını bugün açıklayacak

Millet İttifakı'nda krizlerle geçen aday belirleme süreci bugün tamamlanıyor. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı bugün ilan edilecek.

CHP, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan Millet İttifakı, ortak cumhurbaşkanı adayını bugün açıklayacak.

Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleşecek buluşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olacak.

Saat 14:00'te bir araya gelecek olan 5 lider, görüşmelerinin ardından cumhurbaşkanı adayını açıklayacak. Adaylık tanıtım toplantısının ise 10 Mart'ta seçim takviminin ilan edilmesinden sonra yapılacağı öğrenildi.

İYİ Parti'nin masadan ayrılmasıyla Beşli Masa'ya dönüşen Millet İttifakı'nın seçim sürecine dair yol haritası da bugün yapılacak toplantıda kesinlik kazanacak.

 

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