Millerin bitmek tükenmek bilmeyen Sırp kabusu

2021 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı final maçında Belgrad'da Sırbistan ile karşılaşan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı maçı 3-1 kaybetmişti. Bu maçtan 10 gün sonra bu kez, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-2 yenilerek turnuvaya son 16 turunda veda etti.

Üst üste gelen Sırbistan mağlubiyetlerinin ardından Ajans Haber Spor Servisi'nin yaptığı arıştırma, Sırp kabusunun yalnızca voleybol branşı ile sınırlı olmadığını ortaya koydu.

Uluslar Ligi'nde iki maçı da kazanamadık

Geçen yıl UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan ile aynı grupta mücadele eden A Milli Futbol Takımımız iki maçta da Sırbistan ile yenişemedi. Grubu Sırbistan'ın ardından 4. sırada tamamlayan Türkiye, bu maçlarda Sırbistan'ın bileğini bükemedi.

Son karşılaşma EuroBasket 2017'de

Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan son basketbol karşılaşması ise EuroBasket 2017'de oynanmış, maçı baştan sona önde götüren Sırbistan, karşılaşmayı 80- 74 kazanmıştı.

Sırbistan'a karşı alınan en anlamlı zafer

12 Dev Adam, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası yarı final maçında Sırbistan'ı son saniye basketiyle 83-82 yenmiş ve unutulmaz bir zafere imza atmıştı. Kerem Tunçeri'nin son saniye basketiyle finale çıkan Türkiye, ev sahipliğini üstlendiği organizasyonu finalde ABD'ye yenilerek ikinci tamamlamıştı.