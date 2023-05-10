Milano derbisi Inter'in

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Milan, ezeli rakibi Inter'i konuk etti. San Siro Stadı'nda oynanan iki İtalyan takımının karşılaşmasından Inter 2-0 galip ayrıldı.

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Edin Dzeko ve 11. dakikada Henrikh Mkhitaryan attı. Dzeko'nun golünde asisti Hakan Çalhanoğlu yaparken, milli futbolcunun bir şutu da direkten döndü.

Rövanş 16 Mayıs'ta

Müsabakanın rövanşı 16 Mayıs Salı günü TSİ 22.00'de. Yine San Siro Stadı'nda oynanacak maçta bu kez Inter ev sahibi olacak.