Milan'dan Cimbom'a 70 milyon euro'luk dev teklif!
Milan, Galatasaray'ın üç yıldızı için yaz transfer döneminde 70 milyon euro teklifte bulunmayı planlıyor.
İtalyan ekibi Milan, Lucas Torreira, Zaniolo ve Victor Nelsson'un peşinde.
Çizme temsilcisi sene sonunda bu 3 futbolcu için Galatasaray'ın kapısını çalmayı planlıyor.
Zaniolo'nun sözleşmesindeki serbest kalma bedeli 35 milyon euro. Sarı-kırmızılılar bu transferden elde edeceği karın yüzde 20'sini Roma'ya ödeyecek.
Nelsson'un serbest kalma bedeli ise 25 milyon euro. Sarı-kırmızılı Lucas Torreira'nın bedelini ise 15 milyon euro olarak belirledi.
Lucas Torreira ve Victor Nelsson için Milan ile çetin pazarlıklar yapılacak.
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