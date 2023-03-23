Milan'dan Cimbom'a 70 milyon euro'luk dev teklif!

İtalyan ekibi Milan, Lucas Torreira, Zaniolo ve Victor Nelsson'un peşinde.

Çizme temsilcisi sene sonunda bu 3 futbolcu için Galatasaray'ın kapısını çalmayı planlıyor.

Zaniolo'nun sözleşmesindeki serbest kalma bedeli 35 milyon euro. Sarı-kırmızılılar bu transferden elde edeceği karın yüzde 20'sini Roma'ya ödeyecek.

Nelsson'un serbest kalma bedeli ise 25 milyon euro. Sarı-kırmızılı Lucas Torreira'nın bedelini ise 15 milyon euro olarak belirledi.

Lucas Torreira ve Victor Nelsson için Milan ile çetin pazarlıklar yapılacak.