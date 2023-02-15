Milan evinde Tottenham'a geçit vermedi!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk maçında İtalyan ekibi Milan, İngiliz temsilcisi Tottenham Hotspur'u ağırladı.

Milano kentindeki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakadan ev sahibi ekip, Brahim Diaz'ın 7. dakikada attığı golle maçtan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Milan, Londra'da oynanacak rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti.

Karşılaşmanın rövanşı 8 Mart Çarşamba günü İngiltere'de oynanacak.