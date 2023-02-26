Milan, Cimbom'un kalbini istiyor!

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluğa koşarken, yıldız isimlerine de Avrupa'nın devleri talip olmaya başladı.

Özellikle sezon başında Paris Saint Germain'den kiralanan Mauro Icardi, başarılı performansının ardından İtalyan devleri Milan, Juventus ve Roma'nın listesine girdi. Arsenal'den 6 milyon euroya kadroya katılan Lucas Torreira da yine İtalyan ekibi Milan'ın radarında yer alıyor.

Milan, Teknik Direktör Pioli'nin onay vermesi durumunda transferleri gerçekleştirecek. İtalyan basınında yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Mauro Icardi hakkında büyük bir çalışma var. Milano ekibinin gündemindeki bir başka isim ise Torreira. Stefano Pioli'nin onaylaması durumunda transferler gerçekleşecek. Keza Bakayoko kesin olarak ayrılacak ve orta sahaya kuvvetle muhtemel takviye yapılacak. Bu durumda Torreira, Milan'ın ilk hedefi olarak göze çarpıyor. Orta saha oyuncusunun Arsenal'den ayrıldıktan sonra piyasa değeri düşse de şu anda 15 milyon euro değeri mevcut. Milan oyuncuyu almak için 12-13 milyon euro civarında bir teklif sunmayı planlıyor. Galatasaray ile yapılan görüşmeler ise olumlu geçti."

Galatasaray kadrosunu korumak istiyor

Sarı-Kırmızılılar, önümüzdeki yıl takımın iskeletini korumak ve Şampiyonlar Ligi'nde yer almak için çalışmalar yapıyor.

Gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olan Mauro Icardi'nin bonservisini almak isteyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için bazı isimlerle görüşmelerine devam ediyor.

Ancak Zaniolo ve Lucas Torreira'ya gelen teklifler kulübü tatmin edecek miktarda olursa satışlarına onay verilecek.