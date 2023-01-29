Mikrodalgaya koymamanız gereken yiyecekler!
Mikrodalga fırın hayatımızı kolaylaştıran elektronik cihazların başında geliyor. Acil durumlar için kurtarıcı olan bu cihaza koyulmaması gereken yiyecekler nelerdir? Sizler için derledik.
ACI BİBER
Acı biber mikrodalgaya girdiğinde alev almaz. Ancak ısıtma işleminden sonra mikrodalganın kapağını açtığınızda dışarı çıkan hava, boğazınıza ve gözlerinize ciddi zarar verebilir.
ANNE SÜTÜ
Anne sütü, mikrodalgaya konmaması gereken besinlerdendir. Anne sütü mikrodalgada ısıtıldığı zaman, sütün içinde bulunan ve bebeğin bağışıklığını güçlendiren proteinler azalmaya başlıyor.
DOMATES
Domatesin içi çok suludur ve dışında bir kabuk bulunmaktadır. Bu kabuk içindeki sıvıyı tutar. Mikrodalgaya girdiği zaman içindeki sıvı çok ısındığı zaman patlama riski vardır. Bu yüzden domatesi mikrodalgaya koymamanız önemlidir.
HAVUÇ
Havuçlar uygun bir şekilde yıkanmazsa ve herhangi bir kir kalıntısı varsa topraktaki mineraller mikrodalgada kıvılcıma dahi neden olabilir.