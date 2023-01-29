Mikrodalgaya koymamanız gereken yiyecekler!

DOMATES

Domatesin içi çok suludur ve dışında bir kabuk bulunmaktadır. Bu kabuk içindeki sıvıyı tutar. Mikrodalgaya girdiği zaman içindeki sıvı çok ısındığı zaman patlama riski vardır. Bu yüzden domatesi mikrodalgaya koymamanız önemlidir.