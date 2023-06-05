Mike Pence resmen aday oldu!

ABD’de gelecek sene 5 Kasım’da düzenlenecek olan Başkanlık ve Kongre seçimlerinde seçim yarışı kızışıyor.

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump ve görevdeki Başkan Joe Biden’ın ardından Trump döneminde Başkan Yardımcısı olan Mike Pence de başkanlık yarışına katıldı.

Pence’in bugün Federal Seçim Komisyonu’na resmi başvurusunu gerçekleştirdiği aktarıldı.

Cumhuriyetçiler cephesinde adaylık yarışına katılan 63 yaşındaki Pence’in adaylığını çarşamba günü doğum gününde yapacağı bir açılış etkinliği ve halka sesleniş videosu ile duyuracağı ifade edildi.

Öte yandan Trump henüz resmen adaylık başvurusu yapmadı.