Migros, rekabet cezasını 'indirim'li ödeyecek

Migros, Rekabet Kurulu para cezası tutarını yüzde 25'lik oranda erken ödeme indiriminden yararlanmak suretiyle 388.254.572,06 TL olarak 30 gün içinde ödeyeceğini bildirdi.

KAP'a yapılan açıklamada, Rekabet Kurulu kararına karşı 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemeleri'nde kararın iptali için dava açacağını da duyurdu.

Rekabet Kurulu, fahiş fiyat soruşturmasında 5 zincir market ve bir tedarikçiye toplamda yaklaşık 2.7 milyar TL para cezası vermişti.