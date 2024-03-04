Migren belirtileri nelerdir? - Ağrıyı azaltan öneriler burada! - Migren nedir?

Stres, sağlıksız beslenme ve iş yoğunluğu gibi sebeplerle artan migren atakları yaz sıcaklarında daha fazla oluyor. Uzmanlar sıcakların etkisini oldukça artırdığı bugünlerde hastaların yaz mevsimini rahat geçirmeleri için migren önerileri veriyor. Düzenli uyku ve spor ise migrenle savaşta sizi daha güçlü kılıyor. Peki, hayat kalitesini düşüren ağrılara neden olan migren nedir? Bu hastalığın tedavisi var mıdır merak ediliyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Ufuk Sandıkçı, migrenin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söylüyor. Migren kişinin günlük yaşam aktivitesini, iş hayatını ve konsantrasyonunu önemli ölçüde bozacak şiddette olabilen şiddetli bir baş ağrısı tipidir. Türkiye’de yapılan bir çalışmada her 100 kişiden 16’sının migren baş ağrısı çektiği ve kadınlarda hormonal değişikliklere bağlı olarak erkeklerden 3 kat fazla görüldüğü biliniyor. Migren belirtileri hakkında Acıbadem Ankara Hastanesi Nöroloji ve Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu, “Yoğun baş ağrısı mide bulantısı olarak karşımıza çıkan migren rahatsızlığı, mevsimsel geçişlerden ve yoğun sıcaklıktan etkilenmektedir” diyerek konuya şekilde açıklık getirdi. Migren ile ilgili merak edilen tüm detaylar ayrıntılarıyla Ajanshaber.com’da.

MİGREN NEDİR?

Migren, beraberinde kısmen bulantı, kusma, ışık ve sese karşı yoğun hassasiyet gibi problemleri de beraberinde getiriyor. Genellikle genetik olarak geçiş sağlayan migren, kadınların hormonal dengelerinden dolayı daha sıklıkla görülmektedir. Migrenin tam olarak neden ortaya çıktığı henüz bilinmiyor olsa da, düzensiz beslenme, aşırı stres, yoğun çalışma, uykusuzluk gibi faktörler migrenin oluşumunda büyük rol oynuyor. Öte yandan migren hastalarını, mevsimsel değişikliklerden, yaz saatine geçiş uygulamasına kadar birçok etken migren ataklarını tetikleyebiliyor. Nem, basınç, ısı düzeylerindeki artışlar, rüzgarlı havalar, bol güneşli günlerde de migren ataklarında artış görünüyor. Hava kirliliği, ani sıcak-soğuk hava değişimi, sürekli kapalı ortamda bulunma, sürekli klimalı ortamlarda bulunma gibi faktörler de migreni tetikliyor. Sıcacık yaz günlerinde migren dolayısıyla hastanelere başvuranlarda ciddi artışlar gözlemleniyor. Yapılan araştırmalara göre, hava sıcaklıklarındaki her 5 derecelik bir yükselme, baş ağırı ile acile başvuranların sayısını %7,5 düzeyde artış göründüğü kayıtlara geçti. Sıcaklığa bağlı olarak sıcak çarpması, su kaybı ve halsizlik de baş ağrılarının artmasına neden oluyor.

MİGREN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Migren deyince akla hemen baş ağrısı gelir ama migren sadece baş ağrısı değildir. Migrende ağrı dışında sistemik ve nörolojik pek çok bulgu vardır. Migrenin belirtileri atağın zirve yaptığı dönemde çok serttir. Atağın başlangıcında daha hafif bulgular vardır. Migren belirtilerinin temel iki özelliği vardır. Günlük yaşamı sürdürmeyi engelleyecek düzeyde şiddetli ama geçici olmalarıdır. Çok şiddetlidirler ama kalıcı hasar oluşturmazlar. Atak dönemi bittiğinde hiçbir bulgu kalmaz. Migrenin başlangıcında hafif bir ağrı hissi, başta ağırlık, kendini biraz iyi hissetmeme, bir şeyler yeme isteği, huzursuzluk olabilir. Atak başlayıp, şikâyetler zirve yapınca yaşamı sürdürmek zorlaşır. Migren baş ağrısı çoğunlukla çok şiddetlidir. Günlük yaşamı sürdüremeyecek düzeyde etkili olur. Genellikle zonklayıcı, oyucu, saplanıcı, sıkıştırıcı bir ağrıdır. Dayanılmaz olan ağrılar tüm başı kaplayabilir ama genellikle yarım olur. Şakak ve göz çevresi en yaygın olduğu yerlerdir. Alın, ense, başın arkası, tüm baş ve tepede de olabilir. Birçok kişi migren dayanılmaz baş ağrısıdır diye düşünmektedir ama migrende tüm bedeni ilgilendiren bulantı, kusma, ishal, terleme, yorgunluk, halsizlik, çarpıntı, kan basıncının yükselmesi (tansiyon) benzeri şikâyetler de olabilir. Kişinin ruhsal durumunda değişiklikler olur. Huzursuzluk, sinirlilik, koku, ses, ışık gibi uyaranlara aşırı hassasiyet genel belirtilerdir. Migren atağı sırasında hastanın toleransı çok azalmıştır. En küçük bir ses, kokuya bile tahammül edemez. Bazen o kadar sinirli olur ki her şeye ve herkese sinirlenebilir. Bu dönemlerde çocuklarına bile çok kırıcı olabilir.

GÖRME PROBLEMLERİ OLABİLİR!

Beyinde baş bölgesi damarlarda değişiklik olurken ikinci olarak beynin kanlanması da etkilenir ve beyinle ilişkili nörolojik sorunlar da görülür. Sintilasyon bunlardan en sık rastlananıdır. Sintilasyonda gözün önünde yanıp sönen noktalar, ışıklar, karaltılar sıklıkla olur. Yarım ya da tam görememeye kadar artabilir. Bu durum migren aurası olarak tanımlanır. Konuşma güçlüğü, uyuşukluktan yarı felce kadar değişen güçsüzlük, dengesizlik, çift görme, baş dönmesi ve nadiren bayılma gibi fokal nörolojik bulgular da gelişebilir. Migrende çok daha farklı bulgular olabilir. Migrende otonom sinir sistemi altüst olduğu için migren belirtileri kişiye göre ya da ataktan atağa farklılık gösterebilir. Belirtilerin özellikleri özellikle ağrının baştaki yerleşimi bize migrenin kaynağı konusunda önemli ipuçları verir. Bunları iyi değerlendirerek “Gökmen Yaklaşımı” ile migreni tedavi edebilir. Nedenini tedavi edildiği için uzun vadeli ve etkili bir tedavi sağlanabilir.

MİGREN ÖNERİLERİ YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRIYOR

Migren baş ağrılarında tedavi, akut ağrıyı baskılamaya yönelik atak tedavileri ve koruyucu tedaviler olarak planlanmaktadır. Bu nedenle migren tanısı konduktan sonraki tedavilerin planlanması da hastalığın seyri açısından önem taşımaktadır. Mutlaka alanında uzman bir hekimin görüşüne başvurularak tedavi planlaması yapılmalıdır. Aksi takdirde sadece ağrı olduğunda kullanılan basit ağrı kesiciler hastalığın kronikleşmesine ve koruyucu tedavilere dirençli hale gelmesine yol açabilmektedir. Migren hastalarının yaz aylarını rahat geçirmeleri için dikkat etmeleri gerekenler:

1.Düzenli uyumaya, dengeli beslenmeye, istikrarlı bir şekilde hafif egzersizler yapmaya özen gösterilmelidir.

2.Yazın güneş ışınlarının dik olarak geldiği saatlerde çok fazla dışarıda kalınmamalı, mutlaka şapka ve güneş gözlüğü kullanılmalıdır.

3.Ani ısı değişimlerinden kaçınılmalıdır. Çok sıcak ortamdayken, birdenbire klimalı, soğuk bir yere geçilmemelidir.

4.Klimalı ve kapalı ortamlarda uzun süre bulunulmamalıdır.

5.Sıvı tüketimini arttırılmalı, sigara ve alkol kullanımından kaçınılmalı, çay ve kahveden uzak durulmalıdır.