Midesinde uyuşturucu kapsülü taşırken fenalaştı!
İstanbul'da midesinde uyuşturucu kapsülü taşıyan kurye fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Arnavutköy'deki bir otelde kalan yabancı uyruklu R.H, önceki gün rahatsızlanması üzerine otele çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Bu kişiye çekilen röntgende midesinde çok sayıda kapsül görülmesi üzerine polise haber verildi.
Ardından İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen R.H'nin midesinde içinde Afyon sakızı olan 6 kapsül, endoskopi yöntemiyle çıkarıldı.
R.H'nin ölüm riski arttığı için geride kalan parçalara müdahale edemeyen doktorlar, entübe edilen kişiyi yoğun bakım servisinde tedaviye aldı.
Buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden kişinin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polisin yaptığı çalışmada, 19 Nisan'da İran'dan uçakla İstanbul Havalimanı'na giriş yapan R.H'nin, aynı gün İsveç pasaportuyla otelde konaklayıp 20 Nisan'da ayrıldığı, 21 Nisan'da başka bir isme düzenlenen İran pasaportuyla tekrar aynı otele yerleştiği tespit edildi.
Şüphelinin daha sonra kaybettiği pasaportunu yenilemek amacıyla beklediği için uçağını kaçırdığı öğrenildi.
Önceki gün sabaha karşı şiddetli karın ağrısı şikayetiyle resepsiyona inen şüphelinin, otel görevlilerinden yardım istemesi anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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