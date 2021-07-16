Microsoft, Türkiye de dahil olmak üzere 'casus yazılımları' engelledi!

Microsoft, İsrail merkezli Candiru isimli hacker şirketinin dünya çapında yüzlerce insanı takip eden casus yazılımını engellediğini duyurdu. Yazılımın özellikle İnsan hakları aktivisti, gazeteci, akademisyen ve siyasetçileri hedefe aldığı söylendi.

Toronto Üniversitesi'nden Citizen Lab ile birlikte çalıştıklarını açıklayan Microsoft, sözkonusu yazılımın Filistin, İsrail, İran, Lübnan, Yemen, İspanya, Birleşik Krallık, Türkiye, Ermenistan ve Singapur’daki hedeflere "saldırdığını" duyurdu.

Independent Türkçe'nin derleme haberinde, casus yazılımın Uluslararası Af Örgütü ve Black Lives Matter (Siyah Yaşamlar Önemlidir) gibi kuruluşların internet sitelerini saklanmak amacıyla kullandığı belirtildi.

Microsoft ve Citizen Lab'în açıklamasında yazılımın hükümetlere ve güvenlik güçlerine satıldığı ve bunun şeffaf olmadığı kaydedildi.

RESMİ BLOGUNDA DUYURDU! ÖNCE SİVİLLER ÜZERİNDE KULLANILDI

Microsoft’un resmi blogunda yer alan makalede yazılımın bazı hükümetler tarafından siviller üzerinde kullandığı beliritldi.

Açıklamada ayrıca özel sektördeki şirketlerin siber silah geliştirip satmasının; insanlar, işletmeler ve hükümetler için çok tehlikeli olduğu kaydedildi.

Citizen Lab ise Candiru şirketinin müşterilerine 16 milyon euro karşılığında istediği herhangi bir ülkedeki mobil cihazlar, bilgisayarlar ve bulut depolama sistemleri gibi 10 farklı cihazı takip etme teklifi sunduğunu açıkladı.