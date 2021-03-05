Microsoft Edge internet gezintisini kolaylaştıran dikey sekme özelliğini hayata geçirdi

Microsoft Edge, yeni güncelleme sonrasında dikey sekme özelliği kazandı. Böylece klasik olarak yan yana dizilen sekmeler yerine pencerenin sol kısmında alt alta yerleşen sekmelere yer veriliyor.

Microsoft, geçen sene Edge için bir dizi özelliğin geleceğini vadetti. Bunlardan en ilginç ve güzel olanı ise dikey sekmeler sistemiydi. Bugün gelinen noktada ise şirket, kullanıcılar için bir önizleme sürümü yayınladıktan dört ay sonra dikey sekme özelliğinin tüm kullanıcılara açıldığını duyurdu.

Böylece artık klasik olarak web tarayıcılarda alışılan yan yana dizilmiş olan sekmeler, bu sistemde solda dikey olarak listeleniyor. Yani aslında sekme başlıkları açıkça görülebiliyor ve kullanıcılar hangi sekmeye tıklayacağını önceden daha rahat anlayabiliyor.

Bu ay Edge'de hayata geçecek olan bir diğer özellik ise Başlangıç Desteği. Böylece web tarayıcının çalıştırma süresi %29 ila %41 oranında azalıyor. Bu özellik varsayılan olarak etkin şekilde gelecek ama kullanıcılar daha sonradan düzenleyebiliyor.