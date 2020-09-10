Miçotakis'in gizli planı ortaya çıktı

Avrupa Birliği’nin güney ülkeleri (MED7), bugün Fransa’nın Korsika adasında bir araya gelecek.Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, bugün Korsika’da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ​ile bir araya gelecek.

Yunan basınının "Fransa’dan ödünç fırkateyn" başlıklarıyla aktardığı haberinde, Macron, Miçotakis’e yeni fırkateyn satılıncaya kadar 2019’da inşa edilmiş FREMM tipi iki fırkateynin finansal kiralama yoluyla Atina'ya tahsis edilmesinin önerileceği kaydedildi.

Uçak satın alımı masada

Yunan medyası görüşmede, Miçotakis’in Yunan hava kuvvetlerini güçlendirmenin yollarini aradığını bu bağlamda, Fransa’dan Rafale tipi savaş uçağı alımı, deniz kuvvetlerini için de "Belharra" tipi firkateyn alımının masada olacağı ifade edildi.

18 Rafale tipi savaş uçağı

Yunan medyası aynı zamanda, Fransa'nın Atina'ya 12'si yeni olmak üzere, toplamda 18 Rafale tipi savaş uçağı ve halihazırda iki firkateynini kiralamak için anlaşmaya varıldığını ileri sürdü. Öte yandan, Miçotakis'in önümüzdeki hafta Selanik'te Yunanistan'ın yeni silahlandırma programını açıklayacağı kaydedildi.