Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, resmi temaslar için gittiği Japonya’da açıklamalarda bulundu…

Başkent Tokyo’da Japon medyasına açıklamalarda bulunan Miçotakis, Türkiye’yi suçlayan açıklamalarda bulundu. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın birinci yılının bitmek üzere olduğuna dikkat çeken Miçotakis NATO üyelerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, “Türkiye’nin NATO içindeki pozisyonu birçok NATO üyesi ülkeyi rahatsız ediyor ve bunun Türkiye-Yunanistan ilişkileriyle hiçbir bağı yok” açıklamasında bulundu.

Miçotakis ayrıca Türkiye'nin Moskova’ya uygulanan yaptırımlara katılmamasını ve İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini henüz onaylamamasını eleştirdi.

Yunanistan Başbakanı, “Türkiye ile olası bir çatışmadan endişe etmiyorum ama Türk dış politikası sonra yıllarda giderek daha saldırgan bir tutum izlemeye başladı. Bu durum Ukrayna’da uluslararası yasaların açıkça ihlali sonrasında çok uygunsuz kaçıyor” dedi.