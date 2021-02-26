Micic rekor kırdı; Efes, Fenerbahçe'nin 10 maçlık serisini bitirdi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, karşı karşıya geldi. Anadolu Efes, deplasmanda kazandı ve sarı-lacivertli takımın 10 maçlık serisine de son verdi. Fenerbahçe 2021 yılında da ilk kez kaybetti.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştığı Fenerbahçe Beko'yu 106-74 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini aldı. Sarı-lacivertli takım ise 2021 yılındaki ilk yenilgisini aldı.

Kanarya'nın son yenilgi Kaunas'a

Kanarya, Euroleague'deki son yenilgisini ise 17 Aralık 2020 tarihinde Zalgiris Kaunas (99-62) deplasmanında almıştı.

İşte Fenerbahçe Beko'nun Zalgiris Kaunas maçından sonra aldığı sonuçlar şu şekilde:

Fenerbahçe Beko 84-77 Olympiakos

Fenerbahçe Beko 81-59 ASVEL

Kızılyıldız 71-73 Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko 96-76 Saski Baskonia

Fenerbahçe Beko 100-74 Panathinaikos

CSKA Moskova 83-59 Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko 82-75 Maccabi FOX Tel Aviv

BC Khimki 76-107 Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko 92-84 Zenit

Fenerbahçe Beko 89-84 ALBA Berlin

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

Maçın adamı Micic

Maçın oyuncusu Anadolu Efes'ten Vasilije Micic oldu. 37 sayı, 1 ribaund, 5 asist, 3 top çalma ve 44 verimlilik puanı ile ile oynayan Sırp oyuncu kariyer rekorunu da kırdı. Micic, bu sezon Panathinaikos karşısında 33 sayı atarak kariyer rekoru kırmayı başarmıştı. Sırp oyuncu bu maçla birlikte kariyer rekorunu da yeniledi.

Micic'in bu sezon en çok sayı attığı maçlar ise şu şekilde:

Barcelona: 26 sayı

Zenit: 23 sayı

ASVEL: 23 sayı

Real Madrid: 16 sayı

Barcelona: 17 sayı

AXA Armani Milan: 20 sayı

Panathinaikos: 33 sayı

Olympiakos: 20 sayı

ASVEL: 22 sayı

Zenit: 17 sayı



Erol Bulut ve Emre Belözoğlu da maçı takip etti



Öte yandan mücadeleyi, Fenerbahçe futbol takımı sportif direktörü Emre Belözoğlu ve Fenerbahçe futbol takımı teknik direktörü Erol Bulut da izledi.