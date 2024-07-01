Michy Batshuayi, Galatasaray'da!

Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye'ye Beşiktaş forması altında adım atan ve daha sonra Fenerbahçe'de forma giyen Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı.

Michy Batshuayi, saat 12.00 sularında Galatasaray ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Belçikalı golcüyü KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe'de 49 gole doğrudan katkı

Son iki sezondur Fenerbahçe'nin başarısı için ter döken 30 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma ile 75 maça çıkarken 44 gol ve 5 asist yaptı.

Tarihe geçti

Türkiye kariyerine Beşiktaş ile başlayan Belçikalı futbolcu, siyah-beyazlılarda geçirdiği bir sezonun ardından Fenerbahçe'ye bonservisi ile transfer olmuştu.

Kadıköy ekibinde iki sezon geçiren Batshuayi, Galatasaray'a olan transferinin gerçekleşmesiyle; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen ilk yabancı futbolcu oldu.