Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avrupa'nın güvenliğini görüştüğünü bildirdi

Michel, Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Avrupa'daki kritik güvenlik durumunu görüştüğünü aktaran Michel, şöyle devam etti:

"İttifak, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı karşısında birlik içinde ve güçlüdür. Trajik sahneler ortaya çıkarken çatışmanın durdurulmasına ve insani durumun iyileştirilmesine odaklanmak kaçınılmazdır."