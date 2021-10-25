Michael Jordan'ın ayakkabıları rekor fiyata satıldı

NBA efsanelerinden Michael Jordan'ın kariyerindeki en önemli sezonlardan biri olan 1984 sezonunda Chicago Bulls forması ile kullandığı kırmızı şeritli ayakkabısı rekor fiyata satıldı.

Ödenen en yüksek fiyat

Reuters'in haberine göre, Jordan'ın Nike Air Ships model ayakkabısı 1.47 milyon dolara (14 milyon 410 bin TL) alıcı buldu. Jordan'ın ayakkabısı için ödenen bu rakam herhangi bir spor dalında giyilen ayakkabılar için şimdiye kadar ödenen en yüksek fiyatı alarak tarihe geçti.

Jordan, kendine özgü stili ve potadaki başarısı ile o dönem bütün sponsorları peşinde koşturmuş ve Nike ile sponsorluk anlaşması imzalamıştı.