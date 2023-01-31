Michael Jackson'ın hayatını konu alan filmde şarkıcıyı yeğeni canlandıracak!
Michael Jackson'ın hayatını konu alacak filmde şarkıcıyı, yeğeni Jaafar Jackson canlandıracak. Haberi duyuran 26 yaşındaki Jaafar Jackson, "Amcamın hikayesini hayata geçirmekten onur duyuyorum" ifadelerini kullandı
2009’da hayatını kaybeden Michael Jackson'ın biyografi türündeki filmin çekimlerinin başlayacağı açıklanmıştı. Filmin yönetmen koltuğunda Antoine Fuqua'nın oturacağı belirtilmişti.
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Jackson'ın yaşamını konu alacak filmde ünlü ismi canlandıracak kişi belli oldu. Projede Michael Jackson'a, ünlü şarkıcının yeğeni Jaafar Jackson hayat verecek.
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Konuyla alakalı sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan 26 yaşındaki Jackson, "Amcamın hikayesini hayata geçirmektenonur duyuyorum. Dünyanın her yerindeki tüm hayranlara; yakında görüşürüz" şeklinde konuştu.
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Jaafar Jackson, Michael Jackson'ın şarkıcı olan erkek kardeşi Jermaine Jackson'ın oğlu...
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