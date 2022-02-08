Michael Jackson filmi resmen duyuruldu

Oscar’lı Bohemian Rhapsody filminin yapımcısı Graham King, yeni bir biyografik film çekmeye hazırlanıyor. Daha önce filmin çekileceği haberleri çıkmış ancak, resmi olarak açıklanmamıştı. Filmi çekecek olan Lionsgate şirketi, dün filmin hazırlıklarına başlandığını açıkladı.

Filmde, Jackson hakkında çıkan çocuk istismarı iddiaları, bu iddiaların kariyerine etkileri ve 2009’daki ölümüne kadar yaşadıkları ele alınacak.

‘Popun kralı’ olarak anılan sanatçı ile ilgili çekilecek olan filmin senaryosunu, En İyi Film Oscar’lı Gladiator’un ve Martin Scorsese filmi Göklerin Hakimi’nin (The Aviator) yazarı, üç Oscar ödüllü John Logan kaleme alacak.

‘Michael’ adıyla çekilecek olan filmin yapımcılığını Freddie Mercury’nin hayatını başarıyla anlatan Graham King, yapımcılıkta John Branca ve John McClain ile işbirliği içinde olacak.

Filmde Michael Jackson'ı kimin canlandıracağı henüz bilinmiyor.