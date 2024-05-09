MHRS'de yeni dönem, 13 Mayıs Pazartesi günü başlıyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ndeki (MHRS) yeni işleyişi açıkladı. Koca, "Ertesi gün randevusu olan her hasta, akşam saat 8’e kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek." dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Sağlıkta yakın dönemde beyaz reform ile hekimlerin kamuya geçişi başta olmak üzere pek çok sonucu getirmiştir. Sağlıkta şiddet yasası sonucunda şiddet vakaları büyük ölçüde azalmıştır. Beyaz kod uygulaması yanı sıra gri kod uygulaması da pilot uygulama olarak başlatılmıştır. Beyaz kod sayısı 1 milyonda 31'den 1 milyondan 14'e inmiştir."

"Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın emekliliklerine dair özlük haklarında önemli iyileştirmeler yapılmıştır."

"Evlilik öncesi SMA taşıyıcı tarama programı kapsamında 1 milyon 400 binden fazla çifti taradık. Yeni doğan 2 milyon 200 binde fazla tarama yaptık."

"Hedefimiz ihtiyacımız olan tüm aşıların Türkiye'de üretilmesidir. 2028'de tüm aşılar yüzde 100 yerli olacak. Nadir hastalıklar için hücre ve gen tedavi hastanesini kuruyoruz."

MHRS'DE YENİ İŞLEYİŞ NASIL OLACAK?

"Randevulu ve randevusuz hasta sayısı neredeyse eşit. Gelinmeyen toplam randevu sayısı 81 milyon. Randevu kapasitesinin yüzde 30'u kullanılamadı. Sınırlı sayıda sınırsız talebi karşılamaya çalışıyoruz."

"Onaylı randevu dönemine pazartesi başlıyoruz. Ertesi gün randevusu olan hasta geleceğini onaylayacak ve saat 20.00'ye kadar onay verecek."

65 YAŞ ÜSTÜ ONAYLI İŞLEMDEN MUAF TUTULACAK

"65 yaş üstü hastalar ile kanser hastaları, onaylı işleminden istisnadır. Boş kalan randevuda öncelik talep bırakan hastada olacak."