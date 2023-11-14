MHP’li vekilin aracına esrarengiz yumruk!

Ünsal ERGEL/ANKARA

Geçtiğimiz hafta TBMM Kapalı Otoparkı’nda bir milletvekilinin aracına yumruklu saldırı gerçekleştiği öğrenildi.

Meclis yetkililerinden edinilen bilgiye göre, geçen hafta sabah saatlerinde TBMM’ye gelen kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından TBMM Kapalı Otoparkı’nda park halinde bulunan MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun’un aracına saldırdı.

Milletvekili Durgun’un şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, saldırganın aracın etrafından dolaşırken bir anda ön camını yumruklayarak kırdığı anlaşıldı.

Yapılan inceleme sonucu şahsın kimliğinin belirlendiği, hakkında yasal işlem başlatıldığı da ifade edildi. Milletvekili Durgun’un olaya karışan kişiyi tanımadığı ve saldıraya bir anlam veremediği de iddia edildi.