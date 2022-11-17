MHP'li Taşdoğan'dan, TTB için kanun teklifi!

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu.

Teklifin gerekçesinde, kamu hizmeti dışında çalışan hekimlerin zorunlu üye olmasından gücünü alan TTB'nin, tüm doktorlar adına söz söyleme, hekimlik alanlarına müdahil olma ve mesleki disiplin açısından yargılama haklarına sahip olduğu belirtildi.

Dünyadaki uygulamaların aksine Türkiye'de ulusal doktor derneklerinin tek elde toplanarak TTB'nin yetkilendirildiği, böylelikle bütün tabiplerin kaderinin Birliğin insafına bırakıldığı dile getirilen gerekçede, şu ifadelere yer verildi:

Türk ibaresinin kaldırılması

"Ülkemizin, milli güvenliğini tehdit eden, sınırlarımızdaki terör hareketlenmeleri ve milletin güvenliğini tehdit eden terör unsurların bertaraf edilirken, milletin can ve mal güvenliğini koruyan, vatan savunması yapan kolluk güçlerimizin moral ve motivasyonuna zarar veren açıklamalar, devlete karşı işlenecek en ağır suçtur. Milli birliğin tesisini zedeleyen açıklamalar ve kamuoyu vicdanını rahatsız eden beyanlar vermek tabip meslek mensuplarının ve STK'lerin işlevi olmamalıdır. TTB'nin, milli güvenlik meselelerinde bile terör odaklarıyla aynı görüşü savunması, vatan savunması yapan kolluk güçlerimizin moral ve motivasyonuna zarar vermesi, terör örgütlerinin savunuculuğunu yapan birliğin isminin başında 'Türk' ibaresinin geçmesi kamuoyu vicdanını ve aynı görüşü savunmayan ancak kamu dışında çalışmak için üye olmak zorunda kalan tabiplerimizi rahatsız etmektedir."

5 maddeden oluşan teklifle, Birliğin isminden Türk ifadesi çıkarılarak "Tabipler Birliği" olarak değiştirilmesi öngörülüyor.

Üyelik zorunluluğu kaldırılıyor

Türk Ceza Kanunu'nda belirtilen süreler geçmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu'nda yazılı suçlardan herhangi birinden mahkum olanlar ile KHK'ler ile kamu hizmetinden çıkarılanların TTB'nin merkez ve tabip odalarındaki üyelikleri sonlandırılacak ve sorumlu organlardaki görevlerine son verilerek yerlerine yenileri seçilecek.