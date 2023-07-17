MHP'li Tanrıverdi'den çılgın proje!

Ankara Büyükşehir Belediyesi İl Genel Meclisi’nde bir konuşma da yapan Tanrıverdi Sığ Jeotermal Sistemi’ne ilişkin şu ifadelere yer verdi:

“Benim bugün burada önemine dikkat çekmek istediğim ve üstünde durmamız gerektiğini inandığım yöntem ise, yerin altındaki var olan ısıyı binalara taşımayı amaçlayan Sığ Jeotermal Sistem’dir.

Sığ Jeotermal; Yerin kabuğunun altında doğal yollardan depolanmış, yaz mevsiminin sıcaklığını kış mevsiminde, kış mevsiminin soğukluğunu ise yaz mevsiminde kullanabilmeyi sağlayan doğal, karbon ayak izinden arınmış, verimli ve sürdürülebilir bir enerji kaynağıdır. Dolayısıyla Sığ Jeotermal Sistemin ana hedefi, yer içinin bozulmamış sıcaklığını kullanarak oldukça tasarruflu ısı pompası ile yükseltip - düşürerek, borular vasıtasıyla konut ve iş yerlerine ulaştırarak ısıtma ve soğutmada kullanmaktır.”

Türkiye, bu sisteme uygun

Özellikle Ankara’nın ve Türkiye’nin jeolojik ve çoğrafıi konumu itibariyle bu projeye uygun olduğunun altını çizen Tanrıverdi, maliyeti son derece düşük olan Sığ Jeotermal Sistemi, şu sözlerle anlattı:

“Yapılan araştırmalara göre Avrupa’da uygulanan sistem genel olarak yer içinin bozulmamış sıcaklığı 350 ile 400 metre derinliğe inildiğinde ancak 1 ile 5 derece civarına bir sıcaklığa ulaşabilmektedirler.

Buna nazaran; Ankara’da bozulmamış yer içi sıcaklığına sadece 70 metre derinlikte ulaşılmaktadır. Öyle ki, Gölbaşı ilçesinde 70 metrede 14 ile 16 derece arasında iken, Ayaş ilçesinde ise sadece 50 metrede 20 dereceye sıcaklığa kadar ulaşılmaktadır. Yani ülkemizde bu sistemi kullanmak Avrupa’ya göre çok daha kolay ve çok daha düşük maliyetli olacaktır.”

2 yılda amortisman sağlanıyor

Bu sistemin Türkiye’de halen; Ankara’da Gazi Otelde, Gölbaşında bir özel lisede, İstanbul İller Bankası Bloklarında, Ankara Üniversitesi’nin Didim dinlenme tesislerinde, kullanıldığını hatırlatan Tanrıverdi, “2007 yılında, İstanbul İller Bankasına ait iki bloktan oluşan çok katlı yapıda Sığ Jeotermal Sistem uygulanmıştır. Amortisman süresi olarak da 2 yıl içerisinde proje kendisini bedavaya getirmiştir. Dolayısıyla, İller Bankası adına 2009 yılından itibaren bu iki blokta ısıtma ve soğutma işlemleri bedava olmuştur” dedi.

9 Milyar, Ankaralının cebinde kalır

Tanrıverdi sözlerine şöyle devam etti:

“Unutulmamalıdır ki, doğada hazır olarak yer alan enerji kaynağını kullanabilmek ve süreklilik arz ettirebilmesini sağlayabilmek ilk etapta cesur, aklıselim ve enerjide bağımsız olmayı kendine hedef olarak benimsemiş siz değerli meclis üyelerimiz ve belediye başkanlarımız ile mümkün olacaktır. Ankara’da konutlarda ısınma tüketimi için cebimizden çıkan para miktarı yaklaşık 9 milyar Türk Lirası civarındadır.

Sığ Jeotermal Sistemini kurup yaygınlaştırdığımız takdirde, bu para Ankara halkının cebinde kalacaktır. Bu durum, Türkiye genelinde konutlarda ısınma tüketimi için cebimizden çıkan para miktarı yaklaşık 86 milyar Türk Lirası civarındadır.

Öncülüğünü biz yapalım

Ülke ekonomimizi böylesi bir maliyetten kurtarmakla muazzam ve gurur verici bir gelişmenin öncülüğünü yapmış olacağız. Biz bu sistem hakkında Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu’nun görüşlerinden istifade ederek Jeotermal Suları Değerlendirme Komisyonu bünyesinde bir rapor hazırlayıp Büyükşehir Belediyemize sunduk.

Raporumuzda daha detaylı bilgiler mevcuttur. Sonuç itibariyle; Ülkemize örnek olması açısından, Ankara ve ilçelerinin Sığ Jeotermal Enerji ile tanıştırılması ve örnek uygulama alanlarının oluşturularak Ankara’nın Sığ Jeotermal Enerji konusunda rol model olmasını diliyor, bu anlamda konuyu siz kıymetli meclis üyelerinin takdirine sunuyorum. Sığ Jeotermal Sistemin ana hedefi, yer içinin bozulmamış sıcaklığını kullanarak oldukça tasarruflu ısı pompası ile yükseltip - düşürerek, borular vasıtasıyla konut ve iş yerlerine ulaştırarak ısıtma ve soğutmada kullanmaktır. Türkiye’nin bulunduğu jeolojik ve coğrafi konum itibariyle, konut ve iş yerlerinin ısıtılmasında ve soğutulmasında maliyeti düşük, uygulanabilirliği yüksek bir sistem olan Sığ Jeotermal Sistem, Ankara’ya özelinde son derece uygundur.”