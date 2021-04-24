MHP'li Saffet Sancaklı konuştu: 'Namusum ve şerefim üzerine and içerim Thodex ile hiçbir ilgimiz yok'

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, kripto para borsası Thodex'in yurt dışına kaçan CEO'su ile başka bir şirkette ortak olan oğluyla ilgili açıklamada bulundu. Sancaklı, “Gündemdeki bu konuda oğlumun ve şahsımın en küçük dahli olmadığına dair bütün değerlerim, namusum ve şerefim üzerine and içerim” dedi.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, gündem olan Thodex şirketi ve oğlu Mert Sancaklı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Şirket hakkında belgeler ortaya koyan Sancaklı, and içti. Sancaklı, “Konuyla ilgili oğlumun ve şahsımın en küçük dahli olmadığına dair bütün değerlerim namusum ve şerefim üzerine and içerim” ifadelerini kullandı.

BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜ DUYUYORUM

“Son birkaç gündür kamuoyunu meşgul eden dolandırıcılık iddialarıyla ilgili oğlumun ve benim adımın geçtiği olaylardan büyük bir üzüntü duyuyorum. Saffet Sancaklı adını ve şahsını bilen herkes bilir ki bizim söz konusu iddialara dair hayatımızın hiçbir döneminde hardal tanesi kadar haksızlık, hukuksuzluk, şerefsizlikle yan yana gelmemiştir.” diyen Sancaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

ŞEREFİMLE VE HAYSİYETİMLE YAŞADIM

"Hayatım boyunca şerefimle ve haysiyetimle yaşadım. Milli şahsiyetime dönük en küçük lekeyi bile kabul etmem mümkün değildir." ifadesini kullanan Sancaklı, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Gündemdeki bu konuda oğlumun ve şahsımın en küçük dahli olmadığına dair bütün değerlerim namusum ve şerefim üzerine and içerim.

HUKUKİ VE FİİLİ BAĞI OLMAMIŞTIR

Bahsi geçen ve dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şirketin adı THODEX’tir. Bu şirketle oğlum Mert Sancaklı’nın veyahut herhangi bir Sancaklı soyadının ekte sunulan 20 Eylül 2017 Tarih 9412 Sayılı Sayfa 473/ 474’te yer alan Ticaret Sicil Gazetesi’nden de anlaşılacağı üzere hukuki ve fiili hiçbir bağı olmamıştır ve halen de bulunmamaktadır.

GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAKTIR

Devletimizin yapacağı tahkikat sonucunda tüm gerçeklik ortaya çıkacaktır. Bu gerçeklik ortaya çıktığında şahsıma, aileme ve partime saldırı yapanlar ise mahcup olacaklardır."