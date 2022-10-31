MHP’li Aycan: TTB Türk hekimlerini temsil etmiyor!



MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) görevlerinin, tabipleri temsil etmek ve mesleki sorunlarıyla ilgilenmek, tıp etiğini korumak, tıp eğitimine ve halk sağlığının gelişimine katkı sunmak olduğunu anlattı.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın söylemlerinin, Türk tabiplerini temsil etmediğini; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin karşısında olduğunu belirten Aycan, TTB'nin sürekli Türk ordusuna ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı açıklamalarla gündeme gelmesinin, yıllarca hekimlik yapmış bir vatandaş olarak kendisini de hekimleri de çok üzdüğünü ifade etti.

Aycan, TTB'nin şu anki yönetiminin, Türk hekimlerini temsil etmediğini vurgulayarak, "HDP'nin bile böyle bir açıklaması yokken, TTB Başkanı, HDP'den daha ileri gidecek bir tutum ve söylem içinde olmuştur. Görevini kötüye kullandığı ve görevine ihanet ettiği için işlediği suçlardan dolayı TTB Başkanlığı'ndan el çektirilmesi gerekir." dedi.

Siyasi partilerin tutumlarını da değerlendiren Aycan, HDP'nin, TTB'nin yanında yer aldığını; CHP'nin söz konusu söylemi kınamak yerine "fikir özgürlüğü" olarak değerlendirdiğini; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenir'in ise "kaçamak tavır sergileyerek, TTB Başkanı Fincancı'yı koruduğunu" söyledi.

MHP'li Aycan, öğretim üyesi kadrosu ve laboratuvarları yetersiz tıp fakülteleri nedeniyle tıp eğitiminde ciddi sorunların yaşandığını da öne sürerek, "YÖK'e seslenmek istiyorum; öğretim üyesi kadrosu ve laboratuvarları eksik tıp fakültelerinde eğitim verilmesin. Tıp fakültelerinin temel amacı araştırma ve eğitimdir. Tıp eğitimi ile ilgili çabaları özendirmek, teşvik etmek gerekir. Tıp eğitiminde de performans uygulanabilir, böylece öğretim üyeleri açısından derse girmek cazip hale getirilebilir." diye konuştu.