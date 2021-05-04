MHP'den tepki: Art niyetli Ebru Baki...

Baki'nin MHP'ye karşı tahammülsüz olduğunu ve alaycı şekilde güldüğünü öne süren Yönter, "Genel Başkanımızın 100 maddelik anayasa önerisini karalama çabaları edepsizlik ve terbiyesizliktir." dedi.

Parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisi tarafından üzerinde çalışılan 100 maddelik anayasa taslağının hazır olduğunu duyurdu.

Bahçeli'nin konuşması Habertürk ekranlarında da canlı yayınlandı. Ancak canlı

yayın sonrası MHP'den Habertürk'e, program sunucusuna ve konuklara bir eleştiri

geldi.

"NE O, KALDIRAMADINIZ MI?"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Habertürk’te art niyetli Ebru Baki’ye konuk olan Kemal Öztürk, Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu ile Gülfem Saydam Sanver’in Genel Başkanımızın 100 maddelik anayasa önerisini karalama çabaları edepsizlik ve terbiyesizliktir. Ne o, kaldıramadınız mı? Kudurdunuz değil mi?" dedi.

"TAM BİR KOKUŞMUŞLUKTUR..."

Yönter, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ebru Baki, her seferinde MHP’ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir....Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur...Bugünkü golü çıkaramayınca çirkeiği ve çirkinliğe tercih ettiler. Yuh olsun!"