MHP'den darbe imasına anlamlı tepki

AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın darbe kokan, 'Işıklar yanıyor' paylaşımı Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi oldu. Yıldırım'ın skandal paylaşımına tepki yağdı. Tepki gösterenler arasında AK Parti'nin Cumhur İttifakı'ndaki ortağı Milliyetçi Hareket Partisi de vardı. MHP'nin Twitter hesabından anlamlı bir paylaşım yapıldı.

MHP, AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı paylaşımına anlamlı bir mesajla tepki gösterdi. MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, MHP'nin sembolü 3 hilal ve yanan ışıklar yer aldı. Paylaşıma, "Kararan gecelere #ışık, Kararan kalplere #nur, Karanlık emellere #sur MHP" notu eklendi.

NE OLMUŞTU?

AYM Üyesi Engin Yıldırım, İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nin, AYM'nin Enis Berberoğlu kararına direnmesi sonrası skandal bir paylaşımda bulunmuştu.

Kişisel sosyal medya hesabından AYM'nin gece çekilen bir karesini paylaşan Yıldırım, "Işıklar yanıyor" şeklinde darbe kokan ifadeler kullanmıştı.