MHP'den Başörtü için Anayasa teklifine destek!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli MHP Siyaset Okulu açılışında soruları yanıtladı.

"Erken seçim tartışmaları yersiz"

Seçimler 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacaktır. Haydi diyelim ki yarın seçime gidiyoruz. Cumhurbaşkanı ve Meclis seçimi var. Ama Cumhurbaşkanı adayları yok. Adayları olmadığı bir yerde gürültünün manası yok. Seçim gününü sabırla beklesinler.

"Yeni anayasaya ihtiyaç var"

Bahçeli 'Başörtüsü mevzusunu çözmüş olan Türkiye Cumhuriyeti'nde bu konunun sanki çözülmemiş gibi tekrar gündeme taşıması üzücü olmuştur. Başörtüsünün yeniden tartışılması üzücü olmuştur. Yeni anayasaya ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz' dedi