AjansHaber.com.tr Siyaset "Tantan, tantana yapmış! İspat etmezse..."

MHP'den Bahçeli'yi hedef alan Sadettin Tantan'a sert tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi. Yönter, "Tantan, tantana yapmış! Genel Başkanımızın milleti tehdit ettiğini ispat etmezse haysiyetsizdir!" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik "Siz insanlardan oy aldınız. Milleti tehdit edemezsiniz, size öyle bir yetki verilmedi" sözlerine tepki gösteren Yönter, sert ifadeler kullandı.

Yönter "Tantan kim oluyor da Genel Başkanımız’dan hesap sormaya kalkıyor? Milliyetçiliği ağzına alan adama bakın hele, ne fikri var ne de kirli ifadelerini teyit edecek itibarlı bir mazisi..." dedi.

"İTİRAF ETMESİ MİLLET HUZURUNDA NAMUS BORCUDUR"

Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan Yönter, "57.Hükümet döneminde, İçişleri Bakanlığı görevini deruhte eden S.Tantan, organize suç örgütleriyle mücadele konusunda Sayın Genel Başkanımızdan aldığı kesin talimatları açıklaması, bunun sonucunda Türkiye’nin nasıl rahatladığını itiraf etmesi millet huzurunda namus borcudur..." ifadesini kullandı.

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