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MHP'de 8 isim görevden alındı

MHP'de, partiden ihraç edilen Cemal Enginyurt'a yakınlığıyla bilinen 8 ilçe başkanı görevden alındı.

Cumhur İttifakı'nı zedeleyici açıklamaları nedeniyle Cemal Enginyurt'un partiden ihraç edilmesi sonrası MHP'den bir hamle daha geldi. Ordu'da MHP'den ihraç edilen Enginyurt'a yakınlığıyla bilinen 8 ilçe başkanı dün itibariyle görevden alındı.

RESMİ YAZILAR GÖNDERİLDİ

Enginyurt'a yakınlığıyla bilinen Ünye, Ulubey, Çaybaşı, Mesudiye, Altınordu, Akkuş, Aybastı, Çamaş ilçe başkanları görevden alındı. Resmi yazılar Ordu Valiliğine gönderildi.

BAHÇELİ'NİN FOTOĞRAFINI İNDİRMİŞTİ

Öte yandan Cemal Enginyurt'un partiden ihraç edilmesinin ardından geçtiğimiz günlerde TBMM'deki odasından paylaştığı bir fotoğraf olay olmuştu. Sosyal medyadan paylaşılan fotoğrafta Enginyurt'un MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdığı onun yerine MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in fotoğrafını astığı görülmüştü.

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