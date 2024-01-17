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MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı

 MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aralarında Kilis ve Uşak belediye başkan adaylarının da yer aldığı 55 kişilik aday listesini açıkladı.

 MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aralarında Kilis ve Uşak belediye başkan adaylarının da yer aldığı 55 kişilik aday listesini açıkladı.

Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 2 il, 3 büyükşehir ilçe ve 50 ilçe için 55 belediye başkan adayı belirlendi.

MHP, Kilis'te Hasan Kara ve Uşak'ta Sezer Ateş'i, il belediye başkan adayı olarak duyurdu.

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