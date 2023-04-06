MHP Milletvekilliği Genel Seçimlerinde aday listesini tamamlandı!
MHP Milletvekilliği Genel Seçimlerinde aday listesini tamamladı, liste bu gece 22:00'de kamuoyuna duyurulacak.
MHP Milletvekilliği Genel Seçimlerinde aday listesini tamamladı, liste bu gece 22:00'de kamuoyuna duyurulacak.
MHP Genel Başkan Yardımcısı, MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada aday listesinin tamamlandığını bu akşam 22:00'de kamuoyuna duyurulacağını açıkladı.
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