MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Maraş tepkisi

MHP lideri Devlet Bahçeli, Kıbrıs ziyareti hakkında, 'Biz Yunanistan'dan mı izin alacaktık? Maraş'ta piknik yapmak için Borrell'den mi vize isteyecektik? Ada'da yaşayan halklar bellidir. Kapalı Maraş'ta mağduriyetlerin telafisi için mülkiyet haklarının aynen iadesi çalışmalarına başlamak neden rahatsız etmektedir?' dedi.

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları:

Kıbrıs'ın Türk kalması tarihin namus konusu.

Kıbrıs bizim için milli bir meselesidir. Teslimi asla düşünülemez. KKTC, Türkiye için bir siyaset değildir. KKTC'nin güvenliği demek Türkiye'nin güvenliği demektir. KKTC'nin bağımsızlığı Türkiye ile eş değerdir. Kıbrıs Türkleri yok sayılamaz, varlık hakları yokuşa sürünemez.

Uluslararası toplum Kıbrıs'ı görmezden geliyor.

Bize göre Türksüz Kıbrıs çatlamış toprak, çökmüş bina, kanı çekilmiş damardır. Kıbrıs coğrafyasının mayası Türklük’tür. 37 yıllık tarihi kucaklayıp bugünlere gelen Kıbrıs nice zorluklara direnmiştir. Ezelden beri hür yaşamış Türk milleti ebede kadar da bu onurunu korumaya yaşatmaya kanıyla ant içmiştir.

Biz Yunanistan'dan mı izin alacaktık? Maraş'ta piknik yapmak için Borrell'den mi vize isteyecektik? Ada'da yaşayan halklar bellidir. Kapalı Maraş'ta mağduriyetlerin telafisi için mülkiyet haklarının aynen iadesi çalışmalarına başlamak neden rahatsız etmektedir?

Yeni bir dönemden neden huzursuzluk duyulmakta? Mazisi karanlık olan hedefleri tanımayız. Kıbrıs'a baktığımızda sadece Türk'ü görürüz.

52 yıllık müzakerelerden hiçbir şey çıkmadı. Barışın önüne Rumlar taş koydu. Egemen ve eşitlik temelinde iki devlet tek çözüm yegane yoldur.

Ambargo ve kısıtlamaların kaldırılması bir diğer temennimizdir.

Hiç kimse Türkiye'yi ihmale kalkışmamalıdır. Tek yanlı dayatmalar artık sonuçsuzdur.

Devlet değil duyguyla akıl ile yönetilir. İftira atmak yerine birbirimizi savunmalıyız. Küsmek yerine sevmeyi tercih etmeliyiz. Başka Türkiye yoktur. Gelecek hayalini kurduğumuz başka vatan, coğrafya yoktur, olmayacaktır. Yargılamak yerine birbirimizi anlamaya çalışmalıyız.

Ekonomide açılan ya da açılacak yeni ufuklarla, demokrasi ve hukuk alanlarında kuvveden fiile geçecek sağlam ve sağduyulu hamlelerle fasit çemberin kırılacağını, muhteşem bir kalkışın yaşanacağını düşünüyorum

Gelecekten umutluyuz, yerimizde saymayacağız. Sürekli atılım içinde olacağız, olmak mecburiyetindeyiz.

(Azerbaycan tezkeresi Meclis'te)

Azerbaycan'a desteğimiz kuşkusuz tamdır. Ordusunun taktikleri sayesinde uluslararası bir prestij kazanmıştır. Dileğimiz Karabağ'ın tamamının temizlenmesi.

Unutulmasın ki bu sevda bitmeyecek.

(CHP'ye tepki)

Türk siyaseti kendi ülkesine yabancılaşmış yozlaşmış bir muhalefetin ağır sancısını yaşamaktadır. Demiş ki Şems-i Tebrizi, 'Sevmeyene karınca yük, sevene filler karınca'

Belediye işlerinden başka her şeyle meşguller. Parktaki yer döşemeleri vahim bir olaydır.