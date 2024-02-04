Bahçeli ateş püskürdü: Bu alçak vatandaşlıktan çıkartılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa’da "Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin" temalı açık hava toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılan seçimlerle Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın meşalesi yakıldı. 5 yıl önce Manisa'yı tekrar ehline emanet ettiniz. Allah razı olsun sizlerden. 8 ay önce gene Manisa'ya sahip çıktınız. Manisa varlığına ve birliğine ipotek koydurmayacaktır çünkü Manisa bizim Türkiye hepimizindir. 31 Mart'ta sandığa sahip çıkacak mısınız?

Soruyorum sizlere, vakti geldiğinde sandığa gittiğinizde Cumhur İttifakı'nı seçecek misiniz? Cumhur İttifakı'nın değerli adaylarına oy verecek misiniz? Manisa'ya yakışan da budur. Bir kez daha kuvvetli iradenizi duymak, Manisa üzerinde hesap yapanlara da duyurmak istiyorum. 31 Mart'ta bir miyiz? 31 Mart'ta beraber miyiz?

Allah'a şükürler olsun ki Manisa kararını vermiştir. Neye inanırsanız inanınız, hangi partiye gönül verirseniz veriniz, namus ve vatan borcu olan oyunuzu kullanmak için sandığa gidip ortak paydada buluşmanızı özellikle rica ediyorum. Manisa bizim Türkiye hepimizindir. Entrika siyaseti ile erdem siyasetini aynı kalıba sokamayız. Üreterek gelişeceğiz, geliştikçe büyüyeceğiz. Hizmet kervanımız 31 Mart'tan sonra hızlanacak.

Belediye demek insan onuruna, insan şerefine hürmetle bağlı muamele demektir. Gözyaşlarını silmeyen, solmuş ümitleri diriltmeyen belediye gerçek manada görev ve sorumluklarını yerine getirmiş sayılamaz.

"TAKSİ ŞOFÖRÜMÜZÜN KATLEDEN ALÇAK VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILMALI"

31 Ocak gecesi tertemiz bir taksi şoförümüz üşümesin diye aracına aldığı bir cani tarafından vuruldu ve hayattan koparıldı. DEM'ci ve bölücü bu caninin herkese güvenmeyeceksin sözü de kamera kayıtlarına yansıdı. Şoförümüzün ailesine başsağlığı diliyorum. Yeminli Türkiye düşmanları kara propagandalarına hız kesmeden devam etseler de birbirimize güvenmekten, birimize sarılmaktan vazgeçmeyeceğiz. Kötülüğe, kötümserliğe teslim olmayacağız. Milli birlik ve kardeşliğimizden taviz vermeyeceğiz. Teröre ve teröriste acıma olamaz. En ağır şekilde cezalandırılması ve bir daha güneş ışığı görmemelidir. Taksi şoförümüzü katleden alçağın vatandaşlıktan çıkartılması adalet mecburiyetidir.

Fatih Camii imamına yapılan saldırısı, Santa Maria Kilisesi'nde işlenen Cinayet, Diyarbakırlı Ramazan Hoca'ya yapılan suikast, Türkiye aleyhine yapılan saldırıların birkaçıdır.

CAN ATALAY KARARI

TBMM'de Hatay vekili Atalay hakkında Yargıtay kararı okunurken ahlak ve ölçüye sığmayan protesto gösterileri demokratik hak olarak gösterilemez. Atalay Gezi Parkı davasında hüküm almıştır. Bu kararın uygulanmasından başka seçenek kalmamıştır. AYM tarihi hatanın faili olarak hak ihlali kararı vermiş ve tartışmaların fitilini ateşlemiştir. Nerede bir suçlu varsa, Türkiye'ye kim husumet beliyorsa AYM onların hizasında ve onların lehine hak ihlali kararını cömertçe açıklamaktadır.

Manisa'nın evladı olan Özgür'e sahip çıkın, DEM'lenmiş siyasetten uzaklaşmasını temin edin. Allah ülkemizi zillet ittifakından korumuştur. Verilmiş sadakamız varmış. Dün kucakladıklarına bugün kulp takanlara yerel yönetimde yetki vermek yıkımdır. Manisa yıkımın değil yükselişin yanındadır.