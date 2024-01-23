Devlet Bahçeli: Ankara'ya altı ok değil, Altınok damga vuracaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Toplantımızı takip eden vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi özlemle selamlıyorum. Milli kültür yükseldikçe, siyasetin de kalitesi yükselecektir. Vatana ruh katan, devlete ufuk kazandıran güç kaynaklarından birisi de Anadolu irfanıdır. Anadolu irfanına güveniyoruz. Köküne yabancılaşmış, manevi değerlerle arası açılmış siyasi hilkat garibelerinin milletimize saygı duyması mümkün değildir."

"14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra 31 Mart Mahalli İdareler seçimleriyle Türkiyemiz iyice hızlanacaktır. 30 büyükşehir, 51 il olmak üzere toplamda 1389 belediyenin 5 yıllık yol haritası Türk milleti tarafından belirlenecektir."

"UNUTAMAYACAKLARI BİR DERS ALACAKLAR"

"DEM'lenmiş CHP, Anadolu irfanı karşısında mağlup olacaktır. Terör örgütleri, bölücü maşalar, ekonomik tetikçiler, emperyalimz piyonları, Cumhuriyet karşıtları 31 Mart'ta hiç unutmayacakları bir ders alacaktır. Cumhur İttifakı 31 Mart seçimleriyle Türkiye'nin geleceğini inşa edecek, demokrasi meşalesiyle aydınlatacaktır."

"BOYUN EĞMEYİZ, TESLİM OLMAYIZ"

"Adaylarımız milletimizin takdirini kazanmıştır. Şu ana kadar 385 belediye başkan adayı ilan edilmek suretiyle duyurulmuştur. Boyun eğmeyiz, teslim olmayız, hiçbir odağa Cumhur bizim Türkiye hepimizindir. Canla başla Türkiye için çalışacağız. Yerel yönetimlere vurulan paslı zincirler kırılacak."

"DERSİM DİYE BİR YER YOK"

"CHP başkanına hatırlatırım ki Türkiye'de dersim diye bir yer yoktur. Olan ise tunç yüreklilerin yaşadığı Tunceli'dir. İstanbul'u CHP'den ve DEM'ci bölücülerden kurtarmak fetih namusudur, vatan borcudur."

"ALTINOK DAMGA VURACAK"

"Bir siyasi acziyete güven duyulamaz, yerel yönetimlerde sorumluluk verilemez. İstanbul muradına erecek, Ankara'ya altı ok değil, Altınok damga vuracaktır. İzmir'de de dağın sıcaklığı tuncu eritip savuracaktır."

İLK MİTİNG MERSİN'DE

"Devletimizin bekası, milletimizin refahı, vatanımızın selameti için Cumhur İttifakı vardır, hazırdır. MHP yüksek bir sorumluluk duygusuyla dava arkadaşlarımızın titiz çalışmalarıyla üstüne ne düşüyorsa sonuna kadar yapacak."

"İlk açık hava toplantımızı Misak-ı Milli'nin ilan edilişinin 104'üncü yılında Mersin'de yapma kararı aldığımızı, 4 Şubat'ta da Manisa'da gerçekleştireceğimizi paylaşmak istiyorum."

"Sosyal medya belediyeciliğinin sonu gelmiştir. Sözde cumhurbaşkanlığı yardımcılığına kanıp şehrini yüzüstü bırakanların hesabı 31 Mart'ta görülecektir."

İLK ŞART İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

"Gazze'de 25 bine yakın insan terör devleti İsrail tarafından hayattan koparıldı. BM'ye göre 2.3 milyon nüfusu olan Gazze'de 1.9 milyon insanın yerinden edilmiştir. İsrail'e ABD'nin desteği işlenen soykırım suçuna ortaklıktır. Zalimler mazlumların kanını nehir gibi akıtmaktadır."

"İlk şart iki devletli çözümdür. İsrail başkanının buna sıcak yaklaşmaya başladığı iddia edilmektedir. Bağımsız ve egemen Filistin devleti kabul edilmeli. Bebekleri öldüren barbarların yakasından tutulup burunlarından fitil fitil getirilmeli."

"KÜRESEL BİR KOMPLONUN HEDEFİNDEYİZ"

"Küresel bir komplonun hedefindeyiz. Amaç Türk milletinin hakimiyetini kırmaktır. Kimi zaman iç hassasiyetleri kaşıyarak, kimi zaman hainleri görevlendirerek sonuç alınmak istendi. İmparatorluğumuz ilk kuşatmaya deniz ve okyanuslarda maruz kaldı. Misakı Milli mülkü millettir millet ise sonuna kadar Türk'tür. Bu kuşatmaların daha rezili içimizdeki iş birlikçiler tarafından yürütülüyor. Bu defa hedef milli birliğimizdir. Şer odağının hedefini buralarda aramak lazım."

"YENİ HEDEFLERİ 31 MART"

"Türk milletini birbirine kırmaya çalışan küresel düşmanlık muhalefet eliyle mesafe kat etmekte. Yeni hedefleri 31 Mart'tır. Mandacıları uyarıyorum, gittiğiniz yol yol değildir. Bu cüretiniz yanınıza kar değildir. bu vatanı canımız pahasına savunamazsak yastığımız mezar taşı yorganımız kan olsun. Niyetleri bellidir."

"Devlet ve millet arasında güvensizlik oluşturmaktır. Demlenmiş CHP Türk milletine meydan okumakta. Muhalefet milletimize var gücü ile hançer sallamakta. bu yüzden 31 Mart istikrar ile dağınıklığın, şehit ile caninin, cumhur ile zilletin, vatan ile satanlar arasında yapılacaktır. Kazanan Türkiye olacaktır."

"MÜSLÜMAN, ALLAH'TAN BAŞKA KİMSEYE EĞİLMEZ"

"Bir gün gelecek çok daha büyük mucizelere imha edecektir. 14 gün boyunca uzayda kalacak kardeşimize başarılar diliyorum. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum."

"Cuma günü yaşanan sistematik bir şekilde büyütülen bir hadise çok tartışılmıştır. İlçe kaymakamımız cuma namazını kılmak için gitmiştir. İmam, şehitlerimize rahmet içeren kısmı atlamıştır. Daha önce hutbeyi internetten okuyan kaymakamımız, imamı uyarmıştır."

"Baskı ve dayatmayla şehitlere rahmet dilememek, küçük bir çizikten darp raporu almak doğru değildir. Müslüman Allah'tan başka kimseye eğilmez. Kulp Kaymakamımızın alnından öpüyorum. Onu yetiştiren anne ve babasını tebrik ediyorum."