MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Konuşmasına 2022 yılı dileğiyle başlayan Bahçeli, "2021 yılını geride bırakarak yepyeni bir yıla yeni umutlarla girmiş bulunuyoruz. Tüm insanlığın yeni yılını kutluyor, sağlıklı, huzurlu, güvenli ve bereketli bir yıl diliyorum" dedi.

Bahçeli, "Yaşadığımız her anın bizlere vermiş olduğu derslerle kimin dost, kimin düşman olduğunu tefrik edebilmeliyiz. Sorumluluklarımız ağır, sevdamız abidevidir. 2021 yılını yorumlayarak, gelecek yıllardaki beklentilerimizi dile taşımak başlıca amacımız" dedi.

MHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü:

"2021 yılı Covid-19 salgını gölgesinde geçmiştir. Maalesef salgın tüm dünyayı etkilemektedir. Vefat sayısı 5,5 milyona dayanmıştır. Ekonomiden ticarete, diplomasiden siyasete hayatın her alanında virüsün tahribatı hakimdir. Ülkemizde vaka sayılarının artış trendinde olması dikkat edilmesi gereken bir husustur. Hiçbir şey yokmuş gibi hareket etmek çok mahsurludur. 2022 yılında Covid-19'un yenilmesi her vatandaşımızın mücadeleye destek vermesine bağlıdır. Sağlık çalışanlarımız fedakarca çalışmaktadır. Maaşlarındaki iyileştirmeyi de gerçekleştirmemiz şarttır.

"KORONANIN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ"

2022 yılının bir yandan korona illetinden kurtulmak için umut verici olması, yeni dünya mimarisine hazırlık dönemi halinde geçmesi samimi dileğimdir. Türkiye zaafa uğramayacak, zayıf düşmeyecektir. Virüs istilası insan iradesinden daha üstün değildir. Biz bu virüsün kökünü kazıyacağız ve selamete kavuşacağız."

MHP lideri Bahçeli, "2021 yılı insan hakkı ihlalleri, asimetrik kapışmalar, ekonomik saldırılar, etnik gerilimler, doğal afetler, göç dalgaları, kanlı darbeler, çok kutupluluk sancıları yaşanmış ve daha da sertleşmiştir" dedi.

KURAN KURSU TARTIŞMASI

Bahçeli, "CHP'li bir grup başkanvekili Kuran kursları için ortaçağ zihniyeti diyerek din dışı bir bühtanda bulunmuştur. Namazda gözü olmayanların ezanda kulağı olmazmış. İman, nasip işidir, Allah'ın ikramıdır. İnanıp inanmamak herkesin bileceği şeydir. Dinimize laf söyletmeyiz, kitabımıza ortaçağ zihniyeti diyenlerin yanına bırakmayız. Bu saygısız ve edepsiz sözden dolayı CHP Genel Başkanı'nın özür dilemesini bekliyoruz. Allah bunlardan milletimizi de ülkemizi de korusun diyorum. CHP zihniyeti mağlup olmaya mahkumdur" dedi.

GÖÇMEN PROBLEMİ

Küresel göç probleminin çözülmesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, "2021 yılında ülke ve dünyada öne çıkan başlıklardan birisi de Kabil'in alınmasıyla Taliban'ın ikinci iktidar döneminin başlamasıdır. Afganların ibretlik görüntüleri simgesel bir travma olarak hafızalarımızdadır. Ekonomik sıkıntılar, terör, iç karışıklık, baskı ve zulüm başta olmak üzere yerinden kopan insanların küresel dengeleri çok boyutlu etkilediği mağlumunuzdur. Yunanistan'ın göçmenlere yönelik insanlık dışı muameleleri, AB'nin parasal maliyet gözüyle bakıp sessiz kalması çözülmesi gereken başlıklardır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"2022 yılında göç ve göçmen probleminin müşterek irade ile çözüme kavuşturulması ertelenemez bir hedef olmalıdır. Geri dönüşlerinin güvenli bir şekilde yapılması zaruridir. Ülkemize sığınmış suçsuz insanlar üzerinden provokasyon inşa etmeye çalışmak Türkiye düşmanları tarafından sipariş edilen örtülü bir operasyondur. Partimizin simgelerini kullanıp çeteleşmeye, sokak eylemlerine heves edenlerin enselerinde nefesimiz olacaktır."

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2021 yılında ülkeler arası güç rekabeti, bölgesel çatışmalar artış kaydetmiştir. Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmelerin sonuçları kısa sürede anlaşılmış olacaktır. Kafkaslar'da patlayacak bir savaş halinin Karadeniz'e kıyısı olacak tüm ülkeleri zora sokacağını ifade etmek için kahin olmaya gerek yoktur. Nükleer savaştan bahsedilmesi başka bir risk olarak karşımızdadır" dedi.