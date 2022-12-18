MHP lideri Bahçeli'den İmamoğlu'na sert tepki: Saraçhane kumpası tutmaz!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Mersin'de açıklamalarda bulunuyor.

Tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, bugünkü toplantımıza katılan Mersinli kardeşlerimizin yanı sıra Adanalı kardeşlerimize, Antalyalı kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum. Milletlerin tarihinde kritik ve stratejik noktaları vardır. Milli ve tarihi hedeflerin güncellenip yeni bir güçle serpilmesinin fırsat kapısıdır. Biz önümüze çıkacak altın fırsatları yakalamak istiyoruz. Hayatın ve hadiselerin akışını uzaktan seyredemeyiz. Pasif, başı eğik, sesi çıkmayan bir pısırıklığa tahammül edemeyiz. Kendimize güveniyor, aziz milletimize yürekten inanıyoruz.

"ZİLLET MASALARINA MEZA YAPMAYACAĞIZ"

Bu ittifak işgal ve istila girişimlerinin karşısında yer almış, her kalkışmaya direniş göstermiştir. Cumhuriyetin kurucu felsefesi muasır bir gelecek fikriyatı Cumhur İttifakı'nın iradesine emanettir. Kutlu emanet zayi edilmeyecek, zillet masalarında meze yapılmayacaktır.

Dumanımız her yerde bitiyor, dualarımız ve dileklerimiz vatanın her yöresinde dalga dalga yükseliyor. Vatan sevdamız küllenmeden, millet varlığımız küflenmeden 85 milyon Türk vatandaşı al bayrağın altında bir olmayı kaderi görmekten vazgeçmeyecek.

Şu sorularıma verdiğiniz cevaplarla mühürlü kalplere, mumyalaşmış siyasetçilere Mersin'in iradesini açık açık gösteriniz.

Lider ülke Türkiye hedefine destek olacak mısınız?

Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü cumhurun zaferiyle süsleyecek misiniz?

Cumhur İttifakı'na 'Evet' diyecek misiniz?

Birlikte atacağımız her adım daha mutlu, daha güvenli bir Türkiye'ye doğru yol alıştır. Daha adil, daha hakkaniyetli, daha paylaşımcı bir döneme başlangıçtır. Bizim siyasetimiz korkaklara karşı cesurların direncidir. Duruşumuz faziletin duruşudur. Duruşumuz zillete düşenlere karşı bir duruştur. Her vatandaşımıza çağrımdır, gelin bu tarihi görevde sizin de payınız olsun. 2023 yılında tarihi bir seçim yapacağız. Vakit anbean yaklaşmaktadır.

"ADAYIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

Kızılelma ülküsüyle kenetlenelim. 2023 bu söylediklerimin hepsi için kader ve karar yılıdır. Tarihi bir seçim yapacağız. Artık bütün yollar 2023 seçimlerine açılmaktadır. Vakit anbean yaklaşmakta, çember daralmaktadır. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla yeniden cumhurbaşkanı seçilmesidir.

Samimi kesintisiz mücadelemizin gayesi bu amaçlara ulaşmaktır.

"ZİLLET İTTİFAKI YALAN RÜZGARI, DEDİKODU YATAĞIDIR"

Mersin Zillet'e destek vermez. İş meydan, işte irade, işte asalet... İktidar her rejim sisteminde vardır ve hakimdir. Türkjiye'de muhalefet kıtlığı ise ileri düzeydedir. Bu yüzden Türk siyaseti kurumuş toprak gibidir. Muhalefet partileri zillette, köksüz ve kimliksizdir. Siyasi çıkarlarını ülke çıkarlarının üzerinde gören siyasi bir zihniyetin inandırıcılığı olamaz, ikna edici hiçbir yanı olamaz. Türkiye'nin en göze çarpan talihsizliği, siyasi ahlak çemberinin dışına çıkaran, muhalefet partilerinin varlığıdır.

Zillet İttifakı, kumandalı iradeye sahiptir. Yalan bunların dilindedir. Zillet İttifakı oyun içinde oyundur. Yalan rüzgarı, dedikodu yatağıdır. Bu ittifakı oluşturan proje partilerinin tek gayesi Türkiye'nin ilerleyişini durdurmak. CHP ve 6'lı masa tamamıyla yabancıların güdümündedir.

"CHP HASTADIR"

CHP hastadır ve bu hastalığın adı da işbirlikçiliktir! Bizim vizyonumuz Türk tarihinin yol haritasıdır. Bizim aklımız yerli ve millidir. CHP'nin 6 su alan kayığı batmak üzeredir. Bu CHP'yi maaşlı sömürge danışmanları, ne dış güçler kurtarabilecektir. CHP yönetimi dersini tarihimize kara çalan Türk ve İslam düşmanlarından almaktadır.

6 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA İSTİSMAR İDDİALARI

Küçücük yaştaki evlatlarımızın istismarına göz yumulması mümkün değildir. Aklımızın almadığı bu iğrençliğe akıl yürütmek de beyhudedir. CHP'nin bunu siyaset malzemesi haline getirmesi ayıptır. Konu yargıdadır. İstismara uğrayan kardeşimizi CHP yönetimi aleni bir şekilde kullanmaya kalkmıştır. Hiç kimse bir sapıklıktan hareket ederek dinimizi sorgulayamaz. Hiç kimse inancımızı ve inanan insanlarımızı zan altında bırakamaz. Yargı sonucunu sabırla beklemek zorundayız. İstibdatın olduğu yerde demokrasi olur muydu? Hukuk herkese lazımdır.

"SARAÇHANE TİYATROSU SERGİLEDİLER"

İmamoğlu'na verilen ceza sonrasında Saraçhane tiyatrosunu sergileyenleri yaptığı fırsatçılıktır. Saraçhane tiyatrosu tutmaz. İBB Başkanı bir suç işlemişse elbette cezasını çekmelidir. Bu şahsın ne üstünlüğü vardır. İYİ Parti Başkanı, İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na operasyon çekmek için harekete geçmiştir. Yeni başlıyoruz diyenlerin gizli kapaklı işler çevirdiğini görmemek için akli melekeleri kaybetmiş olmak lazım. Kılıçdaroğlu'na çalım üzerine çalım atmak için uğraşan kişilerin altılı masaya dinamit atmıştır.