MHP Lideri Bahçeli'den Dilan Polat ve fon açıklaması!

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli spor dünyasının ünlü isimlerinin para kaptırdığı fon dolandırıcılığı ve Dilan Polat olayına değindi.

Bahçeli, "Daha çok faiz geliri elde etmek için tertip edilmiş fon ve finans oyunları, doymayan kursakların tahriki ile milyon dolarlarını bu fona bağlayan tanınmış simalar, bunlara çanak tutan sahtekar bankacılar, saadet zincirleri, saçlarına dolardan bukle yapan şaibeli soytarılar milletimizde haklı bir öfkeye neden olmaktadır.

TikTok rezaleti ise salgın gibi yayılmaktadır. Toplumsal arınma, siyasi aklanma, ertelenemez yükümlülüktür." ifadelerini kullandı.