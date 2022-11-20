MHP Lideri Bahçeli: Terörist neredeyse Türkiye orayı yıkıp geçmektedir!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Samsun'da açıklamalarda bulundu.

"Zillet ittifakı karanlık bir projedir"

Samsun'dan yükselen milli ses kudretli yürüyüşü sergileyecektir. Zillet ittifakının adayı hala ortada yoktur. İçine düştükleri buhranın bizi alakadar eden bir tarafı da yoktur.

Her birinin gizli ajandası ve farklı adayları vardır. Zillet ittifakının maskesini indirmek milli görevdir. Zillet ittifakı kukladır, kuklacı ise Türkiye düşmanlarıdır. Zillet ittifakı karanlık bir projedir.

"Asıl kumar masası, asıl ihanet masası bellidir"

Cumhur İttifakı'na kumar masası diyenlerin aklına ve ahlakına şaşarım. Çünkü asıl kumar masası, asıl ihanet masası bellidir. 6 artı 1 sayıda partinin oturduğu masayı altından üstünden inceleyen herkes neyin ne olduğunu çok açık görecektir.

Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Arzumuz Cumhur İttifakı'nın Meclis'te güçlü temsilidir.

Türkiye aradığı demokratik enerjiyi bu sistemde buldu. Kızıl elma ülküsü etrafında kucaklaşma yaşanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile oyunlar bozuldu.

"İstanbul borsası Kılıçdaroğlu'nun uykularını kaçırmaktadır"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 18 Kasım 2022 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı İstanbul Borsası'nın itibarına gölge düşürme manipülasyon yapma teşebbüsü tek kelimeyle ahlaksızlıktır. Son 1 yıldır rekor üstüne rekor kırsan İstanbul Borsası Kılıçdaroğlu'nun uykularını kaçırmaktadır.

"Terörist neredeyse Türkiye artık orayı yıkıp geçmektedir. Tehdit nereden kaynaklanıyorsa açık hedef artık orasıdır."

Kahraman güvenlik güçlerimiz sınır içinde sınır dışında hainleri bularak etkisiz hale getirmişlerdir. Terörist neredeyse, Türkiye artık orayı yıkıp geçmektedir. Tehdit nereden kaynaklanıyorsa açık hedef artık orasıdır. Silahlı kuvvetlerimizi tüm gücümüzle destekliyoruz."