MHP lideri Bahçeli: PKK hepsini kafese almıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Aydın'da konuştu. Bahçeli "Seçimlerin saygı, sağduyu içinde gerçekleşmesini diliyorum" diye sözlerine başladı.

Bahçeli, "Aydın'ın tarihinde zillet ve melanet yoktur. Aydın'ın tarihinde karanlık noktalar asla olmayacaktır. Devlet ve milletiyle her şeyden önce Türkiye iradesi Aydın'da kök salmıştır. Engelleri aşarız, devletin gücü, milletin ferasetiyle hep birlikte yaparız diye konuştu.

MHP lideri, "Başaracak inancımız vardır, irademiz vardır, itibarımız vardır. 14 Mayıs seçimleri demokrasi ve siyasi tarihimizin kilit taşıdır. Bu seçimlerde huzurla husumet arasında bir tercih yapılacaktır. Bu seçimler kucaklaşma ile kutuplaşma arasında bir mücadeleye sahne olacaktır. Ya Türkiye'nin kudretini seçeceğiz ya kumar masasında heba olacağız" ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu'na her oy Kandil’e gidecek"

MHP lideri Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kandil'e yuvalanan teröristler CHP'ye, İYİ Parti'ye destek açıklaması yapmaktadır. CHP'li bir yönetici buna tepki göstermemiştir. Nevşehir'de yalandan gözyaşı döken İYİ Parti başkanında itiraz duyulmamıştır. HDP'nin bir eş başkanı Aydın'da konuşmuş. Terörist arkadaşlarının serbest kalması için rezil talebi dillendirmiş. Hani HDP ile birlikte yürümüyorlardı, bunlar yalancıdır, namerttir. YSP demek CHP ve İYİ Parti demektir. PKK hepsini kafese almıştır. Kemal Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy Kandil'e gidecek."

Devlet Bahçeli, "Görülüyor ki CHP ve İYİ Parti yönetimi PKK ile ittifak halinde değil; bu cani örgütün yedeği haline gelmiştir. CHP'ye, İP'e ve diğerlerine bedel ödetmek milli iradenin gereği midir?" diye konuştu.

"Zillet İttifakı tehlike saçmaktadır"

Bahçeli Aydın'ın ardından Muğla'da açıklamalarda bulundu: "Sandığa mutlaka sahip çıkınız. Kalp işareti yapan iki yüzlü siyasiler Muğla'yı kandıramaz. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine hazır mısınız? TBMM'de Cumhur İttifakı'nı güçlendirecek misiniz? Birlikte çok daha güçlüyüz.

Heyecanınız umutlarımızı diri tutuyor. Değerli dava arkadaşlarım siyaset millete hizmet vasıtasıdır. Siyasetçi dürüst olmalıdır. Biz her zaman sizlerin yanındayız. Sevdamız Türkiye'dir. Zillet ittifakı tehlike saçmaktadır.

"Türkiye'nin yükselişinden memnun değiller"

Zillet ittifakı ortak politikalar metninde güvenlik ve terör politikası batı ile entegre edilecek deniliyor. Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yapılan görüşmede rejimi değiştirme ile ilgili söz birliği yapıldı mı? Türkiye'nin yükselişinden memnun değiller. Kılıçdaroğlu Muğla'ya baksın. Musluklarının 10 gün sonra kesileceğini şimdiden görsün.

"Bizim gönlümüzde herkese yer vardır"

Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'nin milli birliğinin güvencesidir. Bizim gönlümüzde herkese yer vardır. Bizim çağırımız 85 milyon için huzur çağrısıdır."