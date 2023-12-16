MHP lideri Bahçeli: Cumhur İttifakı mutabakata vardı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde basın toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"MHP inanç ve irade aydınlığıdır. Bu aydınlığın kaynağı teşkilat yapısıdır. Teşkilat demek meydanın boş olmadığını gösteren cesaret demektir. Sizler yurdumuzun her köşesinde halkımızın nabzını tutuyorsunuz, buna devam ediniz. Ülkede birlik, ilkede birlik istikametinden şaşmadan MHP'nin mesajlarını taşıyor, hayallerini anlatıyorsunuz. Tereddüt ve tenakuza düşmeden ilerleyiniz. Yolunuz açık olsun.

Teşkilatlarımız çelik gibidir. Anormaller bencilliğin, terbiyeden azade hırsların tedavisi yapılmadıkça iç huzuru yakalamak zordur. Siyaset hiziplerin çatışmasına ortam açtığı müddetçe heyecanlar anlam ve değerini kaybedecektir. Bunun sonucu da hezimettir.

Ekonomi kıt kaynakların alternatif kullanım alanlarına tahsis edilmesi için model geliştirme işidir. Bizim, millet ve vatan sevgimizin enginliği, kaynağının da çok zengin olduğudur. Sizler bu nişaneye her zaman layıksınız. Sevdası yalan, vefası talan olanların vedası da hayat gerçeğidir.

Biz çilemiz kadar büyüdük. Şehitlerimizle yükseldik, gazilerimizle güçlendik. Acılarımızı ve yenilgilerimizi vicdan heybemize atarak ileriye atıldık. Davayı omuzlayan, yükü kaldıran, nefsini ayağının altına alan, vatanın bekçiliğini şeref sayan bir teşkilat yapısı ve dava insanı varlığıyla sadece içimizdeki hainlere değil yedi düvele meydan okumamız mukadderdir.

İnsan eksilterek siyaset yapamayız. İnsan inciterek siyasette ilerlenemez, itibar kaybedilir. Sırf kaybetmemek uğruna yanlışlara göz yumamayız. Zorlu kararları yeri ve zamanı geldiğinde almak zorundayız. Teşkilatımızı bir makinenin dişlileri kapsamında her arkadaşımın görevini yerine getirdikten sonra sorun yoktur. Devremülk anlayışında siyaset anlayışını elimizin tersiyle itiyoruz. Dava iddia sahibi olarak güzel düşünülmüş yalanlara, kepazeliklere, hak edilmemiş seferlere itibar etmiyoruz.

Şimdilerde önemsiz ayrıntı gibi telakki edilen bir konu yarın karşımıza çok ciddi sıkıntılar çıkarabilecektir.

Geçmişten aldığımız dersler, gelecekteki dirayet kaynağıdır. Türk tarihi bizlerin inkar edemeyeceğimiz bir misyon tahmil etmiştir. Tarih ile coğrafyayı birbirine bağlayan, dünyayı Türkçe okuyan bir irade Cumhur namıyla sivrilmiş, Türk ve İslam yurtlarının umudu mertebesine tırmanmaya başlamıştır. Bu tırmanış sekteye uğramamalıdır, herhangi bir engele takılmamalıdır.

14 ve 28 Mayıs seçimleriyle yasama ve yürütme Cumhur İttifakı'nın kazanımlarıyla taçlanmış, yeni yüzyılın ilk harcı karılmıştır. Şimdi 31 Mart mahalli idareler seçimi almıştır. 31 Mart eşiği sağ salim, kazasız belasız aşılacaktır. MHP 31 Mart tarihini Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılına ivme verecek bir sınır hattı olarak değerlendirmektedir. AK Parti ile yapılan görüşmelerimizde 3 belediye fazla, 5 belediye az almaktan ziyade ülkemiz ve geleceğimiz adına her türlü özveriyi gösterdiğimizi samimiyetle paylaşmak istiyorum.

Dün itibariyle aday adaylığı başvuruları sona ermiştir. Adayları kısa sürede açıklayacağız. Mesele Cumhur İttifakı olarak neyi, nasıl, nerede, nereye kadar başaracağımızın ilkesel tutumunun ön hazırlığı yapılmaktadır. Türk devrine bizim de yürekten desteğimiz olacaktır. Bu pazarlıktan muaftır.

MHP üstüne düşen sorumlulukları yerine getirecektir. Türkiye'nin yeni yüzyılında basit hesap yapacak, çetele tutacak ne tıynetimiz ne merakımız vardır. Önce ülkem ve milletim diyorsak gereğini yapmalıyız. 'Herkes için belediye' diyeceğiz. İstikrar ve hizmet için uyumlu yönetime ulaşacağız. Hiç kimse fıtrat değişir sanmamalı, bu kan yine o kandır.

Cumhur İttifakı olarak büyük resme bakıyor, ormanın bütününe odaklanıyoruz. Fitne akınına hazırlıklıyız. Cumhur İttifakı kararını vermiş, mutabakata varmış, 31 Mart için yola koyulmuştur. AK Parti ile çözemeyeceğimiz mesele yoktur. Bize düşen çok çalışmaktır.

Zehirlenmiş ve zincirlenmiş muhalefetin seçenek olmaktan uzaklaştığı bu dönemde yeni Türkiye'yi inşa etmeliyiz. Devir artık Türk devridir. Herkes hesabını buna göre yapmalıdır. Yerel yönetimlere düşen zillet lekesini kazıyarak çıkarmak müstesna bir hizmettir.

Türkiye'nin öncelikli sorunlarından birisi muhalefetin iflas bayrağını çekmesidir. Muhalefet kendi kendini yiyip bitiren siyasi organizmaya dönüşmüştür. Zillet ile hezimet arasında sallanan CHP, İP ve DEM; Türkiye'yi krize sokmak için çaba içerisindedir. Türkiye düşmanlarının siyasi taşeronu olacak kadar cibilliyetsiz olan partilerin Türkiye'ye zarar verdikleri çok açıktır. Muhalefet amansız bir hastalığın pençesindedir. Müflis partilere milletimizin itibar etmesi imkansızdır. Varlıkları demokratik utançtır.

CHP güvenlik sorunudur. PKK'nın DEM'lenmiş halidir, İP alavere dalavere kutuplaşmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıldönümünde önümüzdeki yüzyılın anahtarı Cumhur İttifakı tarafından imal edilmiştir.

İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları devam etmektedir. İsrail masumları canlı kalkan yapmaktadır. Nazi kampları benzeri görüntüler vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın sesine kulak vermek, mücadelesini desteklemek küresel vicdanın gündem konusu olmalıdır. İsrail ile Filistin arasında ateşkes sağlanmalıdır.

Başıboş sokak hayvanlarının saldırısına uğrayan çocukların ve insanlarımızın can güvenliği güvenceye kavuşturulmalıdır. Bu sorun bir an önce çözülmelidir