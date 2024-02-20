Devlet Bahçeli: İstanbul muradına kavuşacak

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Erzincan'da milletimizi hüzne boğan bir felaket meydana geldi. Devlet ilk andan itibaren tüm imkanları seferber etti. İşçilerimizin hayata döndürülmesi yegane dilek ve beklentimizdi."

"Meclis araştırma komisyonu oluşturulması isabetlidir. Hiçbir sisli alan bırakılmamalı kaza tüm yönleriyle araştırılmalıdır."

SİYASİ RANTA SERT TEPKİ

"Acılar üzerinden siyasi rant yapılmamalıdır. Siyanür iddiasında bulunanlar iddialarını ispat etsin."

"İstanbul'da havlu atacak olanlar Murat Kurum'a karalama kampanyasına girdiler. Kurum'un verilemeyecek hesabının olmadığı ortaya çıktı."

"Ankara altın çağına kavuşacak, İstanbul muradına ulaşacaktır."

ERDOĞAN'IN BAE VE MISIR'A ZİYARETLERİ

"Ülkeler arası gerginlikler ve yakınlıklar farklılaşmaktır. Uluslararası ilişkiler dinamik bir süreçtir. Dünya genelinde belirsizlikler endişe verici ölçüde artış haldedir. Farklı coğrafyalarda çıkan kriz ve ihtilaflar barış, huzur ve istikrarı tehdit etmektedir. Siyasi, ekonomik ve ticari güç mücadeleleri sertliği, dipsiz anlaşmazlıkları körüklemektedir."

"Türkiye'miz böylesi bir ortamda yüksek öngörü, manevra kabiliyeti, diplomasi gücüyle dikkatleri üzerine çekmektedir. Hem sahada hem masada muktedir bir Türkiye gerçeği herkesin takdirini toplamaktadır."

"Çevremizde barış, huzur, refah ve istikrar kuşağının tesisi amacıyla diplomatik ilişkiler kesintisiz mesafe almaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın BAE ve Mısır ziyaretleri tarihi mahiyettedir. Biz bu ziyaretin hem doğru hem yararlı olduğunu değerlendiriyoruz. Türkiye-Mısır ilişkileri olması gereken seviyeye çıkacaktır."

"Türkiye ile Mısır'ın birbirine sırt dönmesi tarihe terstir, faturası ağır olacaktır. Ortak bildirinin imzalanmasının yanında ticaret hacminin artırılması umut verici gelişmedir. Türkiye ile Mısır'ın yakın teması iki ülkenin stratejik kazancını tahkim edecektir."

"Muhalefetin koro halinde çıkışları, Türk politikasını idrak edemeyen sefil bir anlayışıdır. Türkiye başta CHP olmak üzere zillete düşen diğer partileri kıskandırmakta ve çatlatmaktadır. Onlar umudur yapay zekaya bağlayadursunlar, Cumhur İttifakı Türk zekasıyla mührünü inançla basacaktır."

İSRAİL'İN REFAH PLANINA SERT TEPKİ

"İsrail katliamlarına son vermelidir. Refah'tan uzak durmalıdır. Uluslararası toplum sadece kınamakla kalmamalı İsrail'e karşı gerekeni yapmalıdır. Küresel vicdan harekete geçmelidir."

"Tekrar ediyorum 1967 sınırlarına sahip bir Filistin kurulmadan Orta Doğu'da barış sadece hayal olacaktır."

"ÖZGÜR BEY'İN ŞİFRELERİ DEM'İN ELİNDE"

"Muhalefet edenler emperyalizmin konu mankeni haline gelmiştir. CHP, DEM ile iç içe geçmiştir ve dengeyi kaybetmiştir. CHP, DEM'lenerek ekseninden kaymıştır. Özgür Bey'in şifreleri DEM'in elindedir."

FİYAT ANARŞİSTLERİNE SERT TEPKİ

"Fiyat anarşistleri ile ilgili üç maymunun oynanması iki yüzlülüktür. Cari dengenin bozulması için el ovuşturan, fiyatları yukarı çekenlerin ve bunları arkasındaki FETÖ'cülerin hesabı sorulmadan sosyal ve ekonomik huzur nasıl temin edilecek."

"15 Temmuz sonrasında hain örgütle ilişkisi belirlenen 4 bine yakın hakim savcı meslekten ihraç edildi. Türk hukuk sistemi zehirlenmişti. Danıştay'ın kararı tehlikelidir, sakıncalıdır. Bu dairenin göreve iade kararı verdiği kişiler arasında bylock listesinde adı geçenlerin olması nasıl izah edilecektir."

"Bu karar alınırken 5. daire üyeleri maklube mi yiyorlar haşhaşilerin vaazlerını mı dinliyorlardır. FETÖ'nün propogandasına çanak tutulması, tiyatro denilmesi alçaklığın dibidir. Pensilvanyalı hainin yusuf suresinden mesaj vermesi bir topralanmanın emaresidir. Buna kalkışırlarsa yapmaları gereken kefen biçtirmeleridir.

Kuyuda yusuf değil yılan vardır, kafasını koparmak da şeref ve namus borcudur. Farklı kesimlere saklanmış, kripto damarı bulup lime lime doğramazsak günü geldiğinde acınacak hale gelmekten kurtulamayız. Şansını denemek isteyen varsa hodri meydan."