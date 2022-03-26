MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bukalemun siyasetçilerden hiç olmadık"

Bahçeli’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"MHP'ye gönül açan hiçbir insanımızı üzmedik, üzmeyeceğiz, buna karşılık maskeli şeytanlarla mayası karma karışık olan şer CHP'si ile iki cihanda da hesaplaşacağız. Biz tarafız hakikatin haysiyeti yaşamanın tarafındayız."

"Doğruya doğru yanlışa yanlış diyecek cesaretteyiz. Bukalemun siyasetçilerden hiç olmadık. Geçmişini unutanlar arasında yer almadık. Menfaatperestliğe tamah edip milletimize sırt çevirmedik. Millet dedik zilletin foyasını ortaya çıkardık.

"MHP'nin belediye başkanları hem insani hem de siyasi karakterin burcudur. Bu itibarla hepinize teşekkür ediyorum. Zor zamanlarda tekdir edilecek işlere imza attınız. Nerede sorun varsa oraya el attınız. Hepiniz ne yaptığını biliyor en küçük tereddütünüz olmasın ki takip ediyorum. İnanıyorum ki göz kamaştıran hizmet siyasetinize devam edeceksiniz.

"Önümüzdeki mahalli idareler seçiminde hem mevcudumuzu koruyup hem de pek çok yeni belediye başkanlığını kazanmak stratejik hedefimizdir. Bunu birlikte yapacağız. Yolumuzdan şaşmayacağız, çizgimizden sapmayacağız.

"Özellikle 2023 yılını kapsamına alan takip ve temini ile mükellef olduğumuz bel ayaklı stratejimiz hedefimizi 6 şubat 2022 tarihinde milletvekillerimiz merkez yönetim kurulu ve disiplin kurulumuzun değerli üyelerinin iştiraki ile yaptığımız ortak toplantıda açıklamıştık. Tekraren paylaşmak isterim ki MHP Cumhur İttifakı'nın vatan ve millet sevgisiyle pekişmiş ahlaki ilkelerine bağlı ve sadık kalacaktır. Bu bizim birinci stratejik hedefimizdir. MHP Cuhmurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla işlemesi için insan üstü bir çaba gösterecektir. bu bizim ikinci stratejik hedefimizdir .MHP 2023 yılının haziran ayında TBMM'de milletvekili sayısını azami düzeye çıkarıp Cumhur İttifakı'nın Anayasa'yı değiştirme çoğunluğuna ulaşması, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrardan ve açık ara farkla cumhurbaşkanı seçilebilmesi için olağanüstü bir mücadele azmi sergileyecektir. Bu bizim üçüncü stratejik hedefimizdir.