İsmail Özdemir'den Pınarbaşılılara çifte müjde

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak yeni terminal binası ve ticaret alanlarının temel atma törenine katıldı.

Pınarbaşı'na müjdeleri art arda açıklayan Özdemir, CHP'ye de tepki gösterdi. Özdemir, "Kimse Pınarbaşı üzerinden hesap kurmaya kalkmasın" diye konuştu.

Pınarbaşılılara çifte proje müjdesi

İsmail Özdemir, Doğal gaz çalışmalarının devam ettiği Pınarbaşı'nda ihtiyaç sahibi herkesin kombisinin Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edileceğini açıkladı. Ayrıca, ilçenin girişinden çıkışına kadar olan yolların yeniden yapılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın onay verdiğini belirtti.

Özdemir, bir haftada yaklaşık 30'dan fazla mahalleyi bizzat ziyaret ederek mahallelerin, köylerin muhtarları ile beraber Büyükşehir Belediye Başkanının da bizzat iştirak ettiği ve takip ettiği toplantılar gerçekleştirdiğini taleplerin ve beklentilerin tespit edildiğini açıkladı.