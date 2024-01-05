MHP, gazetecilere yeşil pasaport için teklif verdi!

Bir süredir gündemde olan düzenlemeye ilişkin ilk olarak TBMM Genel Kurulu’nda İletişim Başkanlığı’nın bütçesi üzerindeki görüşmelerde konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, gazetecilere yeşil pasaport hakkı tanınmasına ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na verdi.

Yasal düzenlemeye göre mesleki olarak 15 yıllık kıdeme sahip, basın kartını 15 yıl taşımış kişilere bu hakkın verilmesini içeren kanun teklifine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özdemir, şunları kaydetti:

“15 yıl mesleki kıdemi bulunan basın kartı sahibi basın mensuplarına hususi damgalı pasaport verilebilmesine yönelik kanun teklifimizi meclisimize sunduk. Ülkemizin medya diplomasisini daha da güçlendirmesi gerektiği inancıyla hazırladığımız kanun teklifimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. MHP olarak milli birlik ve beraberliğimizde kenetlendiğimiz tüm basın mensuplarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”