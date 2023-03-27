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MHK'den hakem atamaları kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu, sezonun kalan kısmı için hakem görevlendirme kriterinde değişikliğe gittiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan sezonun kalan kısmı için kritik açıklama geldi. 

Federasyon'dan yapılan açıklamada hakem görevlendirme kriterinde değişikliğe gidildiği açıklandı. 

5 haftada 3 maçtan fazla alabilecekler

Açıklamanın devamında; "Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırılmıştır." yazıldı.

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