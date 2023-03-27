MHK'den hakem atamaları kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan sezonun kalan kısmı için kritik açıklama geldi.

Federasyon'dan yapılan açıklamada hakem görevlendirme kriterinde değişikliğe gidildiği açıklandı.

5 haftada 3 maçtan fazla alabilecekler

Açıklamanın devamında; "Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırılmıştır." yazıldı.